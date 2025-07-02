В России появились инвестиционные полисы с привязкой к биткойну

На страховом рынке появились программы, доходность которых привязана к динамике криптовалюты, – их ввели в свою линейку «Ренессанс жизнь» и «БКС страхование жизни», рассказали «Ведомостям» их представители. «Ренессанс жизнь» запустила для квалифицированных инвесторов отдельные полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), базовый актив которых привязан к криптовалюте. А «квалы», использующие ИСЖ «БКС страхование жизни», получили возможность добавлять в свой портфель фьючерс на iShares Bitcoin ETF (IBIT).