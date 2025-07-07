ЦБ обсудит возможность создания фонда фондов на рынке коллективных инвестиций

ЦБ обсудит возможность создания фонда фондов на рынке коллективных инвестицийТакие структуры есть за рубежом и имеют трансграничный характер, но их нельзя просто скопировать в российских реалиях
Банк России предложил обсудить возможность создания фонда фондов на рынке коллективных инвестиций, говорится в докладе регулятора о развитии розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Сейчас в России управляющая компания (УК) не может приобретать инвестиционные паи одного фонда под ее управлением в состав активов другого под ее же управлением. Это предотвращает конфликт интересов и ограничивает недобросовестные практики, например, получения УК двойного вознаграждения.
В международной практике есть так называемые мастер-фидер фонды – это центральный фонд, состоящий из активов, собранных от других фондов под его управлением. В Банк России поступают предложения управляющих компаний о снятии или ослаблении ограничений, чтобы создавать аналоги фонда фондов, говорится в докладе.
Такая модель обеспечивает экономию затрат и доступ к глобальным рынкам, но сопряжена с регуляторными и операционными рисками, указывает Банк России. Структуры мастер-фидер фондов часто являются трансграничными, то есть разнесены географически по разным регионам. Мастер-фонды обычно регистрируются в крупнейших офшорных зонах или в юрисдикциях с гибким налоговым режимом, а фидерные фонды (те, что находятся под управлением) – в юрисдикциях с высоким инвестиционным потенциалом, откуда привлекаются инвестиции.
Рынок паевых инвестфондов
За рубежом инвестиционные фонды в большинстве случаев представлены в корпоративной форме (акционерные общества с переменным капиталом), реже – в форме траста. Поэтому, несмотря на то что их активы могут управляться одним управляющим, мастер-фонды и фидерные фонды операционно независимы, имеют каждый свою маркетинговую политику и стратегию, пишет ЦБ.
В России трансграничные структуры невозможны, пишет ЦБ. Также российское законодательство не даст дополнительной возможности оптимизировать налогообложение через фонды фондов. Поэтому требуется понимание цели, с которой мастер-фонды могли бы создаваться в России, говорится в докладе.
Регулятор предлагает обсудить перспективы использования таких структур в России – прежде всего добавленную стоимость, которую такие фонды могут приносить инвестору, а также то, как решать вопросы конфликта интересов и возможных недобросовестных практик.
Другие предложения регулятора
Банк России считает возможным разрешить увеличить перечень неторгуемых на бирже ценных бумаг, в которые могут вкладываться розничные ПИФы, но установить лимит. Также в списке доступных для ПИФов объектов инвестирования могут появиться цифровые финансовые активы. Для этого потребуется создать правовую базу, а также разработать порядок обособления и хранения таких активов. Начать инвестировать в них розничные фонды смогут не сразу, а со временем.
Центробанк готов совместно с участниками рынка рассмотреть новые механизмы регулирования ПИФов с финансовым рычагом, которые предположительно могли бы появиться в российской отрасли коллективных инвестиций. Сейчас размер финансового рычага, который может принимать на себя ПИФ для неквалифицированных инвесторов, ограничен суммой в 20% стоимости чистых активов фонда (с возможностью отклонения до 40% из-за рыночных факторов).
Международный опыт
Также в докладе рассматриваются предложения по ускорению операций с паями. Сейчас процедуры выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытых ПИФов, как правило, занимают от одного до четырех рабочих дней с момента предоставления клиентом необходимых документов и оплаты. Предлагается рассмотреть возможность сокращения этого срока, чтобы операции совершались в день заключения сделки.
Мнение рынка
Доклад отражает актуальные вопросы развития индустрии коллективных инвестиций и потребность в расширении ее инвестиционных возможностей, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Именно ПИФы должны стать основным направлением инвестиций мелких розничных инвесторов, поскольку дают возможности диверсификации и профессионализма управления, которые недоступны для небольших средств при брокерском обслуживании, уверен он.
«Альфа-капитал» поддерживает идею создания фондов фондов и выступал одним из инициаторов просьбы к Банку России начать обсуждение, рассказала «Ведомостям» генеральный директор управляющей компании Ирина Кривошеева. Такие фонды призваны обеспечить гораздо более широкую диверсификацию инвестиций как по классам активов, так и по УК, стратегиям, географии (возможно в будущем, если будет либерализация выхода на иностранные юрисдикции), объясняет она.
Для УК такие фонды упрощают диверсификацию, продолжает Кривошеева: можно покупать несколько инструментов вместо нескольких корзин. Вдобавок оптимизируется управление на уровне мастер-фонда при частичном вводе или выводе, говорит она: нет необходимости изменять все позиции пропорционально в диверсифицированном портфеле.
Отвечая на вопрос, почему важна возможность приобретать собственные ПИФы, Кривошеева подчеркивает, что УК, которая управляет фондом фондов, обладает лучшей экспертизой по своим фондам по сравнению с «чужими», так как есть полное понимание состава активов «в моменте», динамики структуры, рисков, исторического перформанса, истории принятия инвестиционных решений и проч. В отношении «чужих» фондов УК не может влиять на решения, касающиеся их объединения, присоединения или прекращения, внесения изменений в правила доверительного управления, в том числе смены бенчмарка и т. д., добавляет она.
В российской действительности фонд фондов будет скорее всего просто увеличивать расходы клиента и клиенту проще самому приобретать разные ПИФы себе в портфель, считает старший аналитик «Эйлер» Елена Бакланова. Также она обращает внимание, что регулятор предлагает ужесточить требования к доле активов одного юридического лица – 10% активов – и распространить их на группу связанных лиц, которая будет определяться с учетом критериев контроля и значительного влияния, заложенных в МСФО. Холдинги с большим количеством дочерних компаний могут оказаться в лимитах фондов довольно быстро, говорит говорит Бакланова.