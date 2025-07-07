ЦБ обсудит возможность создания фонда фондов на рынке коллективных инвестиций

Международный опыт

По данным CIMA (Управление денежного обращения Каймановых островов) на 2023 г., более 70% хедж-фондов на Каймановых островах работают в мастер-фидерной структуре и в большинстве случаев привлекают капитал через фидерные фонды, работающие в других юрисдикциях под единым управлением. К примеру, фонд Pershing Square создает фидерные фонды в США и ЕС, передающие капитал в мастер-фонд на Каймановых островах, и все они управляются одной командой. Это снижает затраты и упрощает отчетность для фонда, но усложняет надзор и повышает юридические риски. Крупные управляющие, такие как BlackRock или Legal & General, активно используют структуру мастер-фидер фондов для пенсионных активов.