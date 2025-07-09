ЦБ разработал кодекс этики ИИ в финансах

Принцип ответственного управления рисками подразумевает, что банки разработают и утвердят правила их управления, назначат ответственное лицо, которое будет проверять их соблюдение и соответствие кодексу. ЦБ рекомендует вести учет применяемых моделей ИИ, выявлять и оценивать их риски, а также реагировать на них и вести базы риск-событий. Всю информацию об этом необходимо будет документировать. Регулятор выделяет ряд факторов, которые необходимо учитывать при присвоении риска ИИ, в частности, сферу его применения (при оказании услуг клиентам, в системах управления рисками, в критических системах и т. д.), использование данных ограниченного доступа, возможный размер убытков или ущерб деловой репутации, количество клиентов, при оказании услуг которым применяется ИИ, и проч.