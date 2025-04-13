ВТБ планирует создание центра компетенций по искусственному интеллекту в Китае

Банк ВТБ прорабатывает возможность создания центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае. Соответствующие планы отражены в рабочей презентации банка, с которой ознакомились «Ведомости». О планах ВТБ по созданию такого центра совместно с китайскими партнерами знает и собеседник «Ведомостей» в компании, занимающейся проектами в сфере ИИ. Планируется, что центр будет представлять из себя физическую площадку для прикладных совместных исследований российских и китайских специалистов и быстрого тестирования устройств с ИИ на площадке в Китае без необходимости ввоза их в Россию.