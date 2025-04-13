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ВТБ планирует создание центра компетенций по искусственному интеллекту в Китае

Экспертиза китайских компаний и финансовые возможности банка могут быть полезны обеим сторонам
Анна Устинова
Ника Сизова
Budrul Chukrut / SOPA Images / Sipa USA / Reuters
Budrul Chukrut / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Банк ВТБ прорабатывает возможность создания центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае. Соответствующие планы отражены в рабочей презентации банка, с которой ознакомились «Ведомости». О планах ВТБ по созданию такого центра совместно с китайскими партнерами знает и собеседник «Ведомостей» в компании, занимающейся проектами в сфере ИИ. Планируется, что центр будет представлять из себя физическую площадку для прикладных совместных исследований российских и китайских специалистов и быстрого тестирования устройств с ИИ на площадке в Китае без необходимости ввоза их в Россию.

Под ИИ-устройствами в презентации подразумеваются носимые устройства (смартфоны, часы, очки, кольца), устройства умного быта (автомобили, телевизоры, холодильники), а также цифровые помощники в промышленности (станки, 3D-печать, умный транспорт, системы мониторинга и управления производством).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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