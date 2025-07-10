Суд арестовал 100% долей завода в Ленобласти по иску дочери Гурьева

Суд арестовал 100% долей завода в Ленобласти по иску дочери ГурьеваТФЗ принадлежит структурам новых владельцев роскошной яхты Alfa Nero
Двадцатый арбитражный апелляционный суд по просьбе дочери совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего – Юлии Гурьевой-Мотлохов арестовал 100% долей Тихвинского ферросплавного завода (ТФЗ), крупного производителя феррохрома. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Доли принадлежат нидерландским структурам братьев Роберта Юкселя и Али Ризе Йылдырымов, они являются совладельцами турецкого строительного и судоходного конгломерата Yildirim Group.
Спор дочери Гурьева с Йылдырымами и их компаниями связан с судьбой роскошной яхты Alfa Nero, изъятой и принудительно проданной на Антигуа и Барбуде. Сейчас Alfa Nero, как выяснили нанятые Гурьевой-Мотлохов детективы, принадлежит структурам братьев, писали «Ведомости».
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