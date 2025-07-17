В Совфеде предложили «переселить» криптовалюты в САР

Применение криптовалюты в международных расчетах приемлемо не для всех компаний-участников САР в силу вида деятельности и масштабов, говорит управляющий партнер «Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко. Данная альтернатива платежей скорее может использоваться в ИТ, образовании, инвестициях, да и в целом это более приемлемо для сферы услуг, уточняет она. К тому же многие иностранные контрагенты пока еще отказываются от использования криптовалюты во взаиморасчетах по причине небезопасности данных переводов, серых схем, в которых могут оказаться те или иные юридические лица, сложности налогового учета, недобросовестности сервисов, через которые могут идти платежи, отмечает Деревенко. В случае применения криптовалюты необходимо понимать, каким образом будут соблюдаться права потребителей и права иных участников экономической деятельности, т. е. правовая составляющая все еще требует уточнений и доработок, чтобы можно было масштабировать данную альтернативу платежей, поясняет она.