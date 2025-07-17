В Совфеде предложили «переселить» криптовалюты в САР

В Совфеде предложили «переселить» криптовалюты в САРНо для этого придется менять условия экспериментального правового режима, говорят юристы
Возможность протестировать расчеты в криптовалютах необходимо дать компаниям, зарегистрированным в специальных административных районах (САР) – на о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская область). С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков на заседании в Совфеде по регулированию оборота криптовалют. Такие организации не являются валютными резидентами России, что соответствует требованиям ЦБ, чтобы операции с «криптой» не проходили внутри валютного пространства России, пояснил сенатор.
Сейчас в российском законодательстве цифровые валюты, в том числе криптовалюты, признаются имуществом, и с их помощью запрещено проводить платежи. Исключение – применение криптовалюты в трансграничных операциях, которое с конца прошлого года тестируется в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), запущенного под надзором ЦБ. Условия и участники ЭПР не раскрываются. Но по словам Шендерюка-Жидкова, экспериментальный правовой режим – «это слишком медленно»: «Не хотелось бы, чтобы мы 6 лет закон до ума доводили, а теперь еще 6 лет подзаконные акты доводить до ума. Все же ЭПР на то и экспериментальный, чтобы поэкспериментировать, а потом принять этот эксперимент и его распространять».
«Было бы вполне возможно, помимо экспериментального правового режима, распространить эту же логику на САРы. <…> Я бы дал некую свободу в реализации этих вопросов, когда больше участников, мы могли бы лучше видеть ситуацию изнутри», – сказал Шендерюк-Жидков.
Также сенатор выступил за то, чтобы предложить зарубежным компаниям с «российскими корнями» редомициляцию в САРы. «Тем самым часть криптоактивов, которые имеют российские корни, мы могли бы на территории РФ приземлить, что тоже важно с точки зрения возврата капитала из-за рубежа», – отметил он.
Вопрос более широкого тестирования криптовалютных транзакций возник из-за активной деятельности американского президента Дональда Трампа по регулированию этих активов в США. По словам Шендерюка-Жидкова, сейчас важно, чтобы «мы не упустили инициативы зарубежных коллег и тоже проявили какую-то смелость и активность».
В начале марта Трамп подписал указ о создании в США национального резерва BTC и отдельного фонда других цифровых активов, которые будут формироваться только из конфискованных криптоактивов. Объем резерва составит около 200 000 единиц, сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс в соцсети Х (ранее – Twitter).
По итогам 2024 г. в САРах зарегистрировано 488 компаний, среди которых «Яндекс», HeadHunter, «Мать и дитя», «Т-технологии» и проч.
Разрешить компаниям в САР использовать для расчетов криптовалюты – достаточно реалистичный сценарий, считает член экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию обращения криптовалют Госдумы, управляющий Parallax Михаил Успенский. Но необходимо реализовать это через клонирование программ в рамках ЭПР, сделать кастомизацию «песочницы» под пристальным надзором ЦБ для резидентов САР, а также упрощенный прием резидентов в члены ЭПР, перечисляет он. Места в текущем эксперименте «забиты», а предусмотрев отдельную экспресс-программу для резидентов САР, можно многократно увеличить число лицензированных игроков, что в целом должно положительно сказаться на развитии рынка, считает Успенский. Но данная инициатива, скорее всего, столкнется с длительной чередой согласований, отмечает он.
Сама идея здравая, но нужно глубоко подумать, каким образом, не нарушая закон, это правильно сделать, согласна управляющий партнер «Аграновская и партнеры» Мария Аграновская. Это касается целостности платежной системы России, защиты ее платежного суверенитета и проч., поэтому важно мнение Банка России, рассуждает она.
Применение криптовалюты в международных расчетах приемлемо не для всех компаний-участников САР в силу вида деятельности и масштабов, говорит управляющий партнер «Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко. Данная альтернатива платежей скорее может использоваться в ИТ, образовании, инвестициях, да и в целом это более приемлемо для сферы услуг, уточняет она. К тому же многие иностранные контрагенты пока еще отказываются от использования криптовалюты во взаиморасчетах по причине небезопасности данных переводов, серых схем, в которых могут оказаться те или иные юридические лица, сложности налогового учета, недобросовестности сервисов, через которые могут идти платежи, отмечает Деревенко. В случае применения криптовалюты необходимо понимать, каким образом будут соблюдаться права потребителей и права иных участников экономической деятельности, т. е. правовая составляющая все еще требует уточнений и доработок, чтобы можно было масштабировать данную альтернативу платежей, поясняет она.
Международные компании – участники САР действительно не являются валютными резидентами, но это не имеет значения для обращения криптовалюты, говорит партнер Lidings Дмитрий Кириллов. Запрет на получение криптовалюты за товары, работы и услуги применяется к юридическим лицам, личным законом которых является российское право – в их число входят и резиденты САР, указывает он. Таким образом, разрешить получение криптовалюты российским резидентам в обход такого запрета можно только в рамках ЭПР, а чтобы распространить такое разрешение на резидентов САР, необходимо включить нормы об этом в закон о цифровых финансовых активах, рассуждает Кириллов. Но особого выигрыша такой шаг не даст, считает он: запрет применяется только к получению выручки в криптовалюте, купить криптовалюту для инвестиций в нее или для перевода иностранному поставщику сейчас может любой российский резидент.
Если разрешить резидентам САР получение выручки в криптовалюте, они не слишком выиграют во внешнеэкономической деятельности, поскольку будут подвергаться такому же санкционному давлению, как и другие российские резиденты, включая риски блокировки криптокошельков и маркировки поступившей в них криптовалюты иностранными регуляторами, говорит Кириллов. И для резидентов САР такие риски будут выше, поскольку их не так много и они более публичны, отмечает он.
Еще в начале 2018 г. Министерство финансов предлагало сделать организованные торги криптовалютами на территории САР и обсуждало эту идею с Минвостокразвития. «Мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский, острове Октябрьский, но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить», – говорил тогда замминистра финансов Алексей Моисеев.