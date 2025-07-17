Сбербанк предложил сделать банки центрами учета и хранения криптовалют

Поскольку банки будут являться кастодианами, а криптокошельки в таком случае будут храниться в контуре кредитной организации, для проверки транзакций можно соотносить того или иного клиента с тем или иным кошельком, рассуждает Пронин. Также в банках будет своя система высокорисковых кошельков и скоринга клиентов при проведении транзакций внутри кастодиана. Сбербанк предлагает применять трехуровневую модель оценки рисков, похожую на ту, что введена в Белоруссии. Согласно презентации Пронина, эта модель подразумевает многофакторную оценку транзакций, автоматическую классификацию рисков и гибкие правила блокировки подозрительных операций.