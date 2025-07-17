Сбербанк предложил сделать банки центрами учета и хранения криптовалют

Сбербанк предложил сделать банки центрами учета и хранения криптовалютСвои предложения регулирования рынка «крипты» он направил в ЦБ
В целях регулирования блокчейн-транзакций российские банки могут выступать как кастодианы – они будут принимать токены от конкретного клиента на хранение, управлять ими и совершать операции от его имени и в его интересах. С такими предложениями выступил исполнительный директор дивизиона «Альтернативные платежные методы» Сбербанка Анатолий Пронин на заседании в Совфеде по регулированию оборота криптовалют. Ранее банк направлял эти предложения в ЦБ, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в Банк России.
На финансовом рынке кастодиан, он же «депозитарный банк» – организация, занимающаяся хранением ценных бумаг или иных финансовых активов и управлением этими активами. Такие же организации есть на криптовалютном рынке – они предоставляют услуги хранения криптовалют, например, для бирж и отдельных клиентов. Основными компаниями в сфере хранения криптовалют являются BitGo, Fireblocks, Copper и Anchorage Digital.
По идее Сбербанка, в обязанности банка-кастодиана перед владельцем криптовалюты будут входить гарантии сохранности токенов в случае взлома кошелька или их утери по любым причинам, заявил Пронин. Кроме того, клиентам предложат полную правовую защиту. Также банки будут обязаны ставить всех пользователей на бухгалтерский и казначейский учет, а также учет рисков, использовать отечественные средства криптографической защиты и соблюдать нормы антиотмывочного законодательства (115-й ФЗ).
Чтобы соответствовать требованиям Банка России и других регуляторов в части ограниченного оборота криптовалют на территории России, Сбербанк предлагает проводить аутентификацию использующих криптовалюты банковских клиентов через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), проверять их статус особо квалифицированного инвестора или любой иной правовой статус. Также банки будут проверять клиентов на наличие в перечне экстремистов и террористов, отметил Пронин. Для ограничения оборота крипты банки будут проводить удаленную идентификацию получателя активов и проверять его по санкционным спискам, добавил он.
Поскольку банки будут являться кастодианами, а криптокошельки в таком случае будут храниться в контуре кредитной организации, для проверки транзакций можно соотносить того или иного клиента с тем или иным кошельком, рассуждает Пронин. Также в банках будет своя система высокорисковых кошельков и скоринга клиентов при проведении транзакций внутри кастодиана. Сбербанк предлагает применять трехуровневую модель оценки рисков, похожую на ту, что введена в Белоруссии. Согласно презентации Пронина, эта модель подразумевает многофакторную оценку транзакций, автоматическую классификацию рисков и гибкие правила блокировки подозрительных операций.
Для соблюдения норм антиотмывочного законодательства банки будут проводить мониторинг и выявлять транзакции, подлежащие обязательному контролю, а также подозрительные операции, заверил Пронин. В их обязанности будет входить и применение превентивных мер, чтобы клиентов не вовлекли в операции, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В частности, следует уделять особое внимание трансграничным сделкам, где получателем является лицо, зарегистрированное в недружественной стране, указал Пронин. «И мы готовы запрашивать у клиентов подтверждающие документы по трансграничным операциям в целях соблюдения законодательства о валютном регулировании и контроле», – добавил он.
Сбербанк предлагает также сделать по транзакциям в криптовалютах отдельную отчетность – в этом случае и государство, и клиенты будут спокойны в части комплаенса и антиотмывочного законодательства, пояснил Пронин. По требованию Росфинмониторинга банки будут предоставлять данные о клиентах, которым оказаны кастодиальные услуги, а также о движении его криптоактивов, отметил он.
Кроме того, Пронин считает, что для обмена криптовалют в фиат и обратно необходимо установить лимиты. На заседании он их не назвал, но уточнил, что они указаны в отправленных в ЦБ предложениях.
Российский Центробанк выступает против их использования в качестве платежного средства, а также доступа к ним как инвестиции широкому кругу инвесторов. В действующем законодательстве, в том числе в законе о цифровых финансовых активах, цифровые валюты (криптовалюты) признаются имуществом.
В конце прошлого года под надзором ЦБ был запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР), цель которого – протестировать возможность использования добытой в России криптовалюты для расчетов по внешнеторговым сделкам. Условия и участники ЭПР не раскрываются. В этом режиме ЦБ планирует дать доступ особо квалифицированным инвесторам к криптовалютам, а простым «квалам» уже разрешил пользоваться инструментами с привязкой к «крипте». Ключевое условие регулятора состоит в том, что такие инструменты, например ценные бумаги и цифровые финансовые активы, не должны предусматривать фактическую передачу криптовалют.
Замминистра финансов Иван Чебесков на ПМЭФ-2025 сообщал, что Минфин и Банк России пытаются найти баланс между тем, чтобы не ограничивать в правах простых пользователей криптовалют. По его словам, в России миллион граждан, которые пользуются этими активами, и власти пытаются это учесть.
Правительство в апреле внесло проект о закреплении криптовалюты в Уголовном кодексе. Их введение в правовое поле позволит, например, признавать цифровые валюты вещдоком и арестовывать их. Поправки Госдума приняла в первом чтении в середине июня. Также в Госдуме сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны: он предполагает конфискацию такой криптовалюты.