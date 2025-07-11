Почему курс биткойна обновил ценовой максимум

Рост стоимости BTC по итогам последних дней является следствием нескольких фундаментальных факторов. Среди них аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков выделяет устойчивые притоки ликвидности на рынок через крипто-ETF (фонды помогают инвестировать в активы на крипторынке, которые могут быть слишком дороги для покупки напрямую), ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, а также значительный спрос на биткойн в рамках OTC-площадок (внебиржевые торги) и со стороны крупных институциональных игроков. Также заметный фактор с начала года – рост объемов покупок биткойна в резервы со стороны публичных компаний ведущих экономик мира, что говорит об устойчивом спросе на криптоактивы, добавляет он.