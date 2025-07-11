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Почему курс биткойна обновил ценовой максимум

До конца года стоимость криптовалюты может вырасти до $150 000, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Стоимость биткойна (BTC) на этой неделе обновляет исторические максимумы. На крупнейшей в мире криптобирже Binance ночью 11 июля курс превышал $116 000. Прошлый исторический ценовой максимум биткойн установил в конце мая 2025 г., когда его стоимость немного превысила $111 000.

Другие популярные криптовалюты за последние пару дней также немного выросли в цене – на 4–6% (Ethereum, Solana), но до исторических рекордов не дошли.

Причины роста

Рост стоимости BTC по итогам последних дней является следствием нескольких фундаментальных факторов. Среди них аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков выделяет устойчивые притоки ликвидности на рынок через крипто-ETF (фонды помогают инвестировать в активы на крипторынке, которые могут быть слишком дороги для покупки напрямую), ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, а также значительный спрос на биткойн в рамках OTC-площадок (внебиржевые торги) и со стороны крупных институциональных игроков. Также заметный фактор с начала года – рост объемов покупок биткойна в резервы со стороны публичных компаний ведущих экономик мира, что говорит об устойчивом спросе на криптоактивы, добавляет он.

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