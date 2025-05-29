Профучастники запускают инструменты с привязкой к криптовалютам

Центробанк 28 мая разрешил предлагать квалифицированным инвесторам инструменты, доходность которых зависит от стоимости криптовалют. Участники рынка ждали этого шага от регулятора – многие в этот же день объявили о запуске продуктов, связанных с рынком криптовалют, а некоторые намерены сделать это в ближайшее время.