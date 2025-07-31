Альфа-банк предлагает изменить процедуру перевода замороженной пенсии в ПДС

Альфа-банк предлагает дать гражданам три года на перевод средств в программе долгосрочных сбережений (ПДС) в любой пенсионный фонд без ограничений и потерь в случае конвертации накопительной части пенсии в ПДС, рассказал «Ведомостям» зампред правления, директор розничного бизнеса Иван Пятков. Те, кто не переведет за три года, автоматически перейдут в ПДС в том же фонде, где у них было обязательное пенсионное страхование (ОПС), объяснил он. Даже если 20% клиентов воспользуются такой возможностью, это будет позитивным шагом, считает Пятков.