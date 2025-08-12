«Озон банк» осенью запустит собственные платежные терминалы

«Озон банк» осенью запустит собственные платежные терминалыОн активно движется в сторону универсального розничного банка, считают эксперты
«Озон банк» выходит на рынок эквайринга для приема карт в офлайн-магазинах: несколько десятков юрлиц – клиентов банка начали тестировать их платежные терминалы, скоро «Озон» запустит торговый эквайринг для всех желающих. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян. По его словам, кредитная организация разработала собственное программное обеспечение для терминального эквайринга.
Как пояснил представитель банка, тест продолжается уже несколько месяцев, полноценный запуск запланирован на осень. Терминалы будут обеспечивать прием безналичных платежей в любой офлайн-точке продаж любым удобным методом оплаты – банковскими картами и по QR-коду, указал он.
