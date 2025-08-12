«Озон банк» осенью запустит собственные платежные терминалы

«Озон банк» выходит на рынок эквайринга для приема карт в офлайн-магазинах: несколько десятков юрлиц – клиентов банка начали тестировать их платежные терминалы, скоро «Озон» запустит торговый эквайринг для всех желающих. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян. По его словам, кредитная организация разработала собственное программное обеспечение для терминального эквайринга.