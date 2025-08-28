С сентября россияне не смогут моментально получать кредитные деньги

С сентября россияне не смогут моментально получать кредитные деньгиДля необеспеченных ссуд от 50 000 рублей вводится период охлаждения в целях борьбы с мошенниками
С 1 сентября граждане при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. не смогут получить деньги сразу – законом вводится период охлаждения, чтобы защитить людей от оформления ссуд под воздействием мошенников. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут выдавать заемные средства (при оформлении как онлайн, так и в офисе) на сумму от 50 000 до 200 000 руб. только через 4 часа после подписания договора, свыше 200 000 руб. – через 48 часов.
Период охлаждения применяется и при увеличении суммы кредита/займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. В этих случаях длительность охлаждения зависит от суммы ранее предоставленной ссуды и размера ее увеличения. Например, если лимит по кредитной карте составляет 180 000 руб. и заемщик увеличивает его на 30 000 руб., то длительность периода охлаждения составит 48 часов, говорится в пояснениях ЦБ.