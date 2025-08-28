Газета
Главная / Финансы /

С сентября россияне не смогут моментально получать кредитные деньги

Для необеспеченных ссуд от 50 000 рублей вводится период охлаждения в целях борьбы с мошенниками
Наталья Заруцкая
ЦБ может сократить срок охлаждения для добросовестных банков, деятельность которых на протяжении минимум двух кварталов будет соответствовать критериям, объявленным регулятором
ЦБ может сократить срок охлаждения для добросовестных банков, деятельность которых на протяжении минимум двух кварталов будет соответствовать критериям, объявленным регулятором / Ведомости

С 1 сентября граждане при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. не смогут получить деньги сразу – законом вводится период охлаждения, чтобы защитить людей от оформления ссуд под воздействием мошенников. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут выдавать заемные средства (при оформлении как онлайн, так и в офисе) на сумму от 50 000 до 200 000 руб. только через 4 часа после подписания договора, свыше 200 000 руб. – через 48 часов.

Период охлаждения применяется и при увеличении суммы кредита/займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. В этих случаях длительность охлаждения зависит от суммы ранее предоставленной ссуды и размера ее увеличения. Например, если лимит по кредитной карте составляет 180 000 руб. и заемщик увеличивает его на 30 000 руб., то длительность периода охлаждения составит 48 часов, говорится в пояснениях ЦБ.

