С сентября россияне не смогут моментально получать кредитные деньги

С 1 сентября граждане при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. не смогут получить деньги сразу – законом вводится период охлаждения, чтобы защитить людей от оформления ссуд под воздействием мошенников. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут выдавать заемные средства (при оформлении как онлайн, так и в офисе) на сумму от 50 000 до 200 000 руб. только через 4 часа после подписания договора, свыше 200 000 руб. – через 48 часов.