ВТБ почти удвоил комиссию за переводы в бразильских реалах

Минимальная сумма выросла в два раза и появилась максимальная
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ВТБ с 1 сентября почти удвоил комиссию за переводы в бразильских реалах для клиентов малого и среднего бизнеса – до 0,27% от суммы перевода (было 0,15%), обнаружили «Ведомости». Также банк в два раза увеличил минимальную сумму перевода в национальной валюте Бразилии – с $20 до $40. Появилась и максимальная сумма – $250, следует из информации на сайте ВТБ. Возможность переводов в реалах для крупного бизнеса и розничных клиентов в соответствующих сборниках тарифов банка не упоминается.

Представитель ВТБ не ответил на запрос «Ведомостей» о том, чем вызвано это решение, а также о том, насколько высоким спросом и у кого пользуются переводы в реалах.

Помимо транзакций в бразильской валюте, ВТБ переводит юани в Китай, рупии в Индию, белорусские рубли, казахстанские тенге, азербайджанские манаты, армянские драмы, узбекские сумы, киргизские сомы и таджикские сомони в СНГ, говорится на сайте банка. Переводы в прочие страны ВТБ осуществляет во вьетнамских донгах, дирхамах ОАЭ, иранских риалах, венесуэльских боливарах и сербских динарах.

ВТБ запустил переводы в лирах в любые банки Турции

Финансы / Банки

В январе «Ведомости» писали о запуске ВТБ переводов в турецких лирах в любые банки Турции, но вскоре после этого банк приостановил их и о возобновлении не сообщал.

О возможности переводов в бразильских реалах объявляли Т-банк, банк «Точка», Трансстройбанк и «ББР банк».

Платежи в бразильских реалах набирают популярность, говорит председатель правления банка «Финам» Андрей Шульга. Через «Финам», например, российский бизнес приобретает в Бразилии кофе, продукты питания (мясо и проч.), каучук и его производные, перечисляет он. Тарифная политика банков в рамках трансграничных переводов всегда зависит от условий банка-корреспондента, доступности и ликвидности той или иной валюты, отметил Шульга.

Объемы торговли России и Бразилии в 2024 г. достигли рекордного значения в $12,4 млрд, увеличившись на 9%. В этом году есть задача довести товорооборот до $15-16 млрд, говорил в июле председатель российской части Делового совета Россия – Бразилия, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, но все, по его словам, зависит от того, как будет работать бизнес. Число товаров, которыми торгуют Россия и Бразилия, ограничен, констатировал на ПМЭФ в июне замминистра экономического развития Владимир Ильичев. Россия экспортирует удобрения, продукты и немного металлов и леса, а импортирует кофе, руды, мясную продукцию и сою, перечислил он.

