ВТБ почти удвоил комиссию за переводы в бразильских реалах

Объемы торговли России и Бразилии в 2024 г. достигли рекордного значения в $12,4 млрд, увеличившись на 9%. В этом году есть задача довести товорооборот до $15-16 млрд, говорил в июле председатель российской части Делового совета Россия – Бразилия, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, но все, по его словам, зависит от того, как будет работать бизнес. Число товаров, которыми торгуют Россия и Бразилия, ограничен, констатировал на ПМЭФ в июне замминистра экономического развития Владимир Ильичев. Россия экспортирует удобрения, продукты и немного металлов и леса, а импортирует кофе, руды, мясную продукцию и сою, перечислил он.