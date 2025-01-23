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ВТБ запустил переводы в лирах в любые банки Турции

Но зачисления средств в банке не гарантируют – все зависит от позиции принимающей стороны
Артем Кульша
ВТБ составит конкуренцию на рынке платежей в Турцию ряду других крупных отечественных банков, а также посредникам
ВТБ составит конкуренцию на рынке платежей в Турцию ряду других крупных отечественных банков, а также посредникам / Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ запустил переводы в турецких лирах в любые банки Турции, рассказал «Ведомостям» собеседник из числа импортеров. На горячей линии отдела внешнеэкономической деятельности ВТБ подтвердили, что с 19 января открывают клиентам счета в лирах и направляют платежи напрямую в турецкие банки. Но ВТБ не гарантирует зачисления средств, подчеркнули на горячей линии и предложили, чтобы турецкие контрагенты в своем банке уточняли, примет ли тот деньги из ВТБ.

«Очень важно, чтобы все участники сделки не были в санкционных списках. Это требование распространяется на продавца, покупателя, конечного бенефициара и производителя товара. Товар также не должен быть в перечне санкционных», – добавили на горячей линии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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