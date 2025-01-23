ВТБ запустил переводы в лирах в любые банки Турции

ВТБ запустил переводы в турецких лирах в любые банки Турции, рассказал «Ведомостям» собеседник из числа импортеров. На горячей линии отдела внешнеэкономической деятельности ВТБ подтвердили, что с 19 января открывают клиентам счета в лирах и направляют платежи напрямую в турецкие банки. Но ВТБ не гарантирует зачисления средств, подчеркнули на горячей линии и предложили, чтобы турецкие контрагенты в своем банке уточняли, примет ли тот деньги из ВТБ.