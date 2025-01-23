ВТБ запустил переводы в лирах в любые банки Турции

ВТБ запустил переводы в лирах в любые банки ТурцииНо зачисления средств в банке не гарантируют – все зависит от позиции принимающей стороны
ВТБ запустил переводы в турецких лирах в любые банки Турции, рассказал «Ведомостям» собеседник из числа импортеров. На горячей линии отдела внешнеэкономической деятельности ВТБ подтвердили, что с 19 января открывают клиентам счета в лирах и направляют платежи напрямую в турецкие банки. Но ВТБ не гарантирует зачисления средств, подчеркнули на горячей линии и предложили, чтобы турецкие контрагенты в своем банке уточняли, примет ли тот деньги из ВТБ.
«Очень важно, чтобы все участники сделки не были в санкционных списках. Это требование распространяется на продавца, покупателя, конечного бенефициара и производителя товара. Товар также не должен быть в перечне санкционных», – добавили на горячей линии.
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