Банк России анализирует продажи долевого страхования жизни

Повышению доверия потребителей к продуктам ДСЖ будет способствовать запуск системы гарантирования прав по договорам страхования жизни, считает ЦБ. Она заработает с 1 января 2027 г. и будет защищать интересы потребителей на получение выплат в страховой части не только по новым полисам, но и по договорам, которые были оформлены ранее и действовали на момент ее запуска.