Банк России анализирует продажи долевого страхования жизни

Банк России анализирует продажи долевого страхования жизниЗа восемь месяцев граждане оформили около 3400 договоров на 9,5 млрд рублей
Сборы по долевому страхованию жизни (ДСЖ) – новому продукту, который появился с начала этого года, – пока небольшие, рассказал представитель Банка России в ответ на запрос «Ведомостей». За январь – август 2025 г. граждане оформили около 3400 договоров ДСЖ примерно на 9,5 млрд руб., сказал он.
Правовая возможность продавать ДСЖ в России появилась с 1 января 2025 г. Тогда же заработали минимальные требования ЦБ к этому виду страхования. ДСЖ сочетает классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Чтобы получить полис, нужно заключить договор со страховщиком, выбрать подходящую стратегию и делать взносы согласно договору.
Помимо страховой защиты гражданин получает доход от инвестиционной части. При страховом событии он получит дополнительные деньги (страховую выплату) к тем, что находились в инвестчасти на момент такого события. А если страховое событие не наступит, то по окончании договора выплачивается накопленная инвестиционная часть, указано на сайте «Сберстрахование жизни». При этом страхователь по договору является владельцем инвестиционных паев открытых или закрытых ПИФов, указано в отраслевом законе.
Банк России анализирует продукты ДСЖ, которые страховщики выводят на рынок, – оценивает структуру и их наполнение страховой составляющей, сообщил его представитель. Покупателям ДСЖ должна предоставляться достаточная страховая защита, чтобы в случае смерти или других тяжелых жизненных обстоятельств выплачивались значительные страховые суммы относительно совокупной величины страховой премии, объяснил он. Также важно, чтобы ДСЖ не превратилось в инструмент инвестирования в паи инвестфондов, добавил представитель ЦБ.
В конце 2024 г. Банк России выпустил в адрес страховщиков рекомендации придерживаться лучших практик при разработке программ ДСЖ. Например, по мнению регулятора, включение в полис только рисков с низкой вероятностью наступления, а также значительный список исключений из страхового покрытия не соответствуют интересам потребителей. Среди таких событий регулятор приводил в пример авиакатастрофы и крушение поездов.
Если по результатам мониторинга продаж ДСЖ в 2025 г. регулятор поймет, что его рекомендации не выполняются в полной мере (по всем продуктам и всеми страховщиками), будет рассмотрен вопрос о закреплении страховой составляющей ДСЖ в регулировании, указал ЦБ.
Повышению доверия потребителей к продуктам ДСЖ будет способствовать запуск системы гарантирования прав по договорам страхования жизни, считает ЦБ. Она заработает с 1 января 2027 г. и будет защищать интересы потребителей на получение выплат в страховой части не только по новым полисам, но и по договорам, которые были оформлены ранее и действовали на момент ее запуска.
О запуске продаж ДСЖ объявляли «Сберстрахование жизни», «Ренессанс жизнь», «Капитал лайф страхование жизни» и «БКС страхование жизни». В «Сберстрахование жизни» с момента запуска россияне инвестировали в программу 10 млрд руб., оформив свыше 3000 договоров, сборы по ДСЖ «Капитал лайф страхование жизни» за первый месяц работы превысили 15 млн руб., сообщали их представители «Ведомостям» в начале сентября.
Развитие ДСЖ сдерживает отсутствие налоговых льгот, ограничение по составу разрешенных базовых активов в продукте и конкуренция с другими финансовыми инструментами, доступными клиентам для накопления и защиты капитала, писали «Ведомости» со ссылкой на мнение рынка.