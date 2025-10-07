Газета
Главная / Финансы /

В Госдуму внесен законопроект о страховании «металлических счетов»

Авторы инициативы считают, что это привлечет новые средства в банковскую систему
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий распространение системы страхования вкладов на «металлические счета» граждан. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты Михаил Делягин и Юрий Григорьев. В пояснительной записке отмечается, что сейчас страховая защита распространяется только на денежные вклады, тогда как счета, эквивалентные вложениям в драгоценные металлы, такой гарантии не имеют. По мнению авторов, это сдерживает развитие данного инструмента.

«Металлические счета» значительно удобнее физической альтернативы в виде слитков или монет в силу их ликвидности, отсутствия рисков хранения и маржи», – говорится в документе.

Что изменится для россиян в октябре

Общество

Поясняется, что возможности «металлических счетов» ограничены недоверием части граждан к банковской системе.

Законопроект предусматривает, что страхование вкладов будет распространяться и на активы в виде драгоценных металлов. Такая мера, по мнению депутатов, позволит гражданам эффективнее диверсифицировать инвестиции, привлечет дополнительные средства в банковскую систему и снизит риск оттока капитала при неблагоприятных обстоятельствах.

До этого сообщалось, что с 30 октября максимальный размер страхового возмещения по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет, увеличится с 1,4 млн до 2,8 млн руб. С учетом базового лимита страхования депозитов предельная сумма застрахованных накоплений составит 4,2 млн руб.

