В Госдуму внесен законопроект о страховании «металлических счетов»

Авторами инициативы выступили депутаты Михаил Делягин и Юрий Григорьев. В пояснительной записке отмечается, что сейчас страховая защита распространяется только на денежные вклады, тогда как счета, эквивалентные вложениям в драгоценные металлы, такой гарантии не имеют. По мнению авторов, это сдерживает развитие данного инструмента.