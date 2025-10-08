Альфа-банк поднял вопрос создания конкурента НСПК

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский поднял вопрос создания рынком второй платежной системы в России в качестве конкурента карте «Мир», оператором которой является Национальная система платежных карт (НСПК), на 100% принадлежащая ЦБ. «В США их три, даже в Узбекистане их четыре. Это и содействие развитию инноваций в нашей стране, и монополизм убирает, и устойчивость системы для граждан, и так далее», – сказал банкир в ходе пленарной сессии форума «Финополис-2025».