Альфа-банк поднял вопрос создания конкурента НСПК

ЦБ готов обсуждать инициативу предметно, сказала его председатель
Екатерина Литова
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский поднял вопрос создания рынком второй платежной системы в России в качестве конкурента карте «Мир», оператором которой является Национальная система платежных карт (НСПК), на 100% принадлежащая ЦБ. «В США их три, даже в Узбекистане их четыре. Это и содействие развитию инноваций в нашей стране, и монополизм убирает, и устойчивость системы для граждан, и так далее», – сказал банкир в ходе пленарной сессии форума «Финополис-2025».

Что предлагает Альфа-банк

По словам топ-менеджера, Альфа-банк готов позвать банки, небанковские кредитные организации, бигтех, «Яндекс» (на сессии присутствовал его гендиректор Тигран Худавердян. – «Ведомости») и, если будет поддержка со стороны ЦБ, такой разговор организовать. «И будет у нас к теоретическим разговорам практическое решение от этого «Финополиса», – заявил Верхошинский.

Банк России готов к таким диалогам, если рынок договорится и намерен делать альтернативу платежной системе, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии. «Если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы, – почему нет», – сказала она.

«Мы готовы, мы проработаем. Придем покажем», – заверил Верхошинский.

Но Набиуллина также отметила, что если уже есть работающая платежная система и в ней что-то не устраивает (тарифная политика, предсказуемость), может быть, дешевле сделать эту же систему более открытой и повысить доверие к ней.

НСПК и ее роль в финансовой системе России

О создании рынком конкурента НСПК еще в 2023 г. говорил предправления Сбербанка Герман Греф. Он предложил два варианта развития событий: приватизация НСПК и появление конкурента.

НСПК представили прототип технологии для оплаты через персональный QR-код

Финансы / Банки

В сентябре 2025 г. ЦБ опубликовал для обсуждений с рынком доклад, где выразил готовность приватизировать часть оператора карт «Мир». Регулятор предложил участникам рынка обсудить два варианта продажи НСПК:

  • Первый – прямая продажа миноритарного пакета участникам рынка при сохранении доли Банка России на уровне не менее 50% плюс одной акции.

  • Второй – выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.

НСПК появилась в 2014 г. с целью защиты национальной платежной инфраструктуры на случай санкций и отключения карт международных платежных систем. С тех пор все платежи по выпущенным в России картам проводятся через отечественную систему – именно поэтому отключение Visa и Mastercard не сказалось на использовании этих карт внутри страны.

Сначала НСПК была только оператором карт «Мир», но затем начала обрастать новыми функциями: система стала операционным и клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП). Также НСПК развивает собственные сервисы – универсальный платежный QR-код, биоэквайринг, MirPay (сервис бесконтактных платежей), «Волна» (платежи через технологию Bluetooth Low Energy).

