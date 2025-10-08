НСПК представили прототип технологии для оплаты через персональный QR-код

В России также продолжается развитие технологии по оплате в терминалах с помощью iPhone. 8 октября о подготовке к запуску пилотной версии заявили в ВТБ. По данным кредитной организации, технология будет работать во всех терминалах, которые поддерживают такой тип оплаты. Представители ВТБ отметили, что четверть их клиентов заходят в мобильное приложение «ВТБ онлайн» с устройств на базе iOS, поэтому новый способ сможет расширить их возможности для оплаты.