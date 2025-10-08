НСПК представили прототип технологии для оплаты через персональный QR-код
Россияне смогут оплачивать покупки с помощью персонального QR-кода. Прототип этой технологии представлен на стенде Национальной системы платежных карт (НСПК) в ходе форума «Финополис-2025».
В рамках мероприятия пользователи могут протестировать вариант оплаты в сервисе для сканирования банка «Точка». Код формируется в мобильном приложении ВТБ. Клиент сам выбирает счет, с которого будет списываться сумма. В будущем для оплаты таким способом пользователю нужно будет создать свой персональный код в приложении банка, показать его на кассе и подтвердить оплату.
«При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий», – сказал гендиректор и предправления НСПК Дмитрий Дубынин.
У QR-кода будет ограниченный срок действия для защиты денежных средств клиента. Для каждой операции также потребуется отдельный код, им не получится воспользоваться несколько раз.
В России также продолжается развитие технологии по оплате в терминалах с помощью iPhone. 8 октября о подготовке к запуску пилотной версии заявили в ВТБ. По данным кредитной организации, технология будет работать во всех терминалах, которые поддерживают такой тип оплаты. Представители ВТБ отметили, что четверть их клиентов заходят в мобильное приложение «ВТБ онлайн» с устройств на базе iOS, поэтому новый способ сможет расширить их возможности для оплаты.