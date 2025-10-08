Газета
Главная / Финансы /

ВТБ запустит пилотную версию оплаты iPhone во всех российских терминалах

Ведомости

ВТБ готовится к пилотному запуску оплаты с помощью iPhone и сервиса «ВТБ Pay», сообщила компания. Такая возможность основана на технологии «Волна» и разработана совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК).

По данным ВТБ, технология будет работать во всех терминалах, которые поддерживают такой тип оплаты. Представители кредитной организации отметили, что четверть ее клиентов заходит в мобильное приложение «ВТБ онлайн» с устройств на базе iOS. По словам пресс-службы, такие пользователи оплачивают товары и услуги с помощью карт, стикеров или наличных, поэтому новый способ сможет расширить их возможности.

Чтобы воспользоваться технологией, пользователю будет нужно подключить «ВТБ Pay» в приложении «ВТБ онлайн», а также включить Bluetooth. При оплате клиент сможет выбрать указанный способ в терминале и поднести к нему смартфон, подтвердив покупку.

15 сентября T-банк также запустил сервис T-Pay на iPhone, а также вернул бесконтактную оплату на смартфоны Apple. По данным компании, сервис использует технологию Bluetooth Low Energy и совместим с системой оплаты iPhone от «Сбера». При этом сохраняется зачисление кешбэка и милей, как при оплате картой. Для клиентов «Сбера» такая функция стала доступна с 25 августа, механизм назван «Вжух». Он требует включения Bluetooth и доступа к нему у приложения банка.

