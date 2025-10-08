ВТБ запустит пилотную версию оплаты iPhone во всех российских терминалах

15 сентября T-банк также запустил сервис T-Pay на iPhone, а также вернул бесконтактную оплату на смартфоны Apple. По данным компании, сервис использует технологию Bluetooth Low Energy и совместим с системой оплаты iPhone от «Сбера». При этом сохраняется зачисление кешбэка и милей, как при оплате картой. Для клиентов «Сбера» такая функция стала доступна с 25 августа, механизм назван «Вжух». Он требует включения Bluetooth и доступа к нему у приложения банка.