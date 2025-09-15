T-Банк запустил бесконтактную оплату на iPhone

8 сентября портал «Код Дурова» сообщал, что в Т-банке стартовало тестирование аналогичной Apple Pay технологии бесконтактной оплаты с помощью iPhone в терминалах. В финансовой организации подтвердили, что процесс тестирования действительно идет. Для клиентов «Сбера» такая функция стала доступна с 25 августа, механизм назван «Вжух». Он требует включения Bluetooth и доступа к нему у приложения банка. Представитель Сбербанка сообщал «Ведомостям» 9 сентября, что на разных этапах подключения к технологии Сбербанка «Вжух» находятся уже более 20 кредитных организаций.