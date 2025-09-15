T-Банк запустил бесконтактную оплату на iPhone
T-Банк запустили сервис T-Pay на iPhone, а также вернули бесконтактную оплату на смартфоны Apple. Об этом говорится в сообщении финансовой организации в ее Telegram-канале.
По данным компании, сервис использует технологию Bluetooth Low Energy и совместим с системой оплаты iPhone от Сбера. Чтобы совершить покупку, достаточно поднести смартфон к терминалу. Кэшбэк и мили будут начисляться так же, как при оплате картой.
Для оплаты через T-Pay необходимо установить последнюю версию приложения. Оно может быть удалено из App Store в любой момент, поэтому лучше «обновиться» заранее. Название приложения может меняться. Важно скачивать его только по официальной ссылке.
8 сентября портал «Код Дурова» сообщал, что в Т-банке стартовало тестирование аналогичной Apple Pay технологии бесконтактной оплаты с помощью iPhone в терминалах. В финансовой организации подтвердили, что процесс тестирования действительно идет. Для клиентов «Сбера» такая функция стала доступна с 25 августа, механизм назван «Вжух». Он требует включения Bluetooth и доступа к нему у приложения банка. Представитель Сбербанка сообщал «Ведомостям» 9 сентября, что на разных этапах подключения к технологии Сбербанка «Вжух» находятся уже более 20 кредитных организаций.