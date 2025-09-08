T-банк начал тестирование оплаты с помощью iPhone
В «Т-банке» началось тестирование аналогичной Apple Pay технологии бесконтактной оплаты с помощью iPhone в терминалах, сообщил портал «Код Дурова». Авторы материала получили видеоролик, на котором продемонстрировано действие нового механизма.
В финансовой организации подтвердили онлайн-изданию, что процесс тестирования действительно идет. Дату, после которой все клиенты банка смогут пользоваться технологией, пока не сообщили.
Авторы портала считают, что для этого будет необходимо установить новую версию приложения. Исходя из видео, оплата проводится мгновенно и требует только входа в аккаунт мобильного банка.
Для клиентов «Сбера» такая функция стала доступна уже с 25 августа. Механизм назвали «Вжух», он требует включения Bluetooth и доступа к нему у приложения банка. До этого «Сбер» тестировал бета-версию технологии, разрешив платить с помощью iPhone своим сотрудникам.