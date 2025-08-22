ТАСС: в терминалах «Сбера» у сотрудников появилась возможность оплаты iPhone

Кроме того, уже в июле 2025 г. вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-банка Сергей Хромов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что и эта кредитная организация тестирует различные технологии, чтобы вернуть «опыт Apple Pay для владельцев iPhone». При этом он отметил удобство платежных стикеров, которые все же не исчезнут даже после возобновления процесса оплаты телефоном.