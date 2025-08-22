ТАСС: в терминалах «Сбера» у сотрудников появилась возможность оплаты iPhone
«Сбер» начал тестирование оплаты iPhone на своих терминалах. Этой функцией пока могут пользоваться только работники банка, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника организации.
«На данный момент это бета-версия. Да, пока она доступна только сотрудникам», – сказал собеседник агентства.
В августе компания предупреждала о возможном появлении функции оплаты с помощью iPhone в терминалах. Анонс был замечен на самих устройствах. В «Сбере» при этом не прокомментировали «Ведомостям» данную информацию.
До этого, в ноябре 2024 г., старший вице-президент банка Дмитрий Малых говорил, что «Сбер» намерен запустить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth уже во второй половине 2025 г. Он пояснял, что российский аналог Apple Pay позволит клиентам оплачивать покупки, приложив смартфон к терминалу независимо от операционной системы устройства.
Кроме того, уже в июле 2025 г. вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-банка Сергей Хромов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что и эта кредитная организация тестирует различные технологии, чтобы вернуть «опыт Apple Pay для владельцев iPhone». При этом он отметил удобство платежных стикеров, которые все же не исчезнут даже после возобновления процесса оплаты телефоном.