Сбербанк рассказал, сколько банков тестируют его «Вжух»

Уже более 20 кредитных организаций находятся на разных этапах подключения к технологии Сбербанка «Вжух» – аналоге Apple Pay для бесконтактной оплаты iPhone. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Сейчас этот инструмент тестируют Альфа-банк и Т-банк и после завершения теста клиенты этих банков смогут оплачивать покупки более чем на 1,2 млн терминалов Сбербанка, уточнил он.