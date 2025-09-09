Сбербанк рассказал, сколько банков тестируют его «Вжух»После пилота оплата iPhone будет доступна на 1,2 млн терминалов «Сбера»
Уже более 20 кредитных организаций находятся на разных этапах подключения к технологии Сбербанка «Вжух» – аналоге Apple Pay для бесконтактной оплаты iPhone. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Сейчас этот инструмент тестируют Альфа-банк и Т-банк и после завершения теста клиенты этих банков смогут оплачивать покупки более чем на 1,2 млн терминалов Сбербанка, уточнил он.
Альфа-банк тестирует технологию «Вжух» и планирует запустить оплату с ее помощью для владельцев iOS в очередном релизе мобильного приложения, сказал «Ведомостям» его представитель. В перспективе она будет развернута и на собственных терминалах банка, добавил он.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам