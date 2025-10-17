Чистая прибыль российских банков в сентябре резко выросла

Чистая прибыль российских банков в сентябре резко вырослаЭто произошло из-за сокращения отчислений в резервы и увеличения чистых процентных доходов
Российские банки заработали в сентябре 367 млрд руб. – чистая прибыль сектора выросла на 81% относительно августа (203 млрд руб.), следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора. В годовом выражении прибыль увеличилась на 9,2%, в сентябре прошлого года банки заработали 336 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) в сентябре 2025 г. выросла до 23,1% с 13% в августе.
Основная прибыль (чистый процентный и чистый комиссионный доход (ЧПД и ЧКД), операционные расходы и чистое доформирование резервов) выросла до 300 млрд руб. (+63%). Регулятор объясняет такую динамику несколькими причинами. Первая – снижение отчислений в резервы на 84 млрд руб. после сильного роста в августе у отдельных банков из-за потерь по старым проблемным кредитам. Вторая – увеличение чистого процентного дохода на 29 млрд руб. за счет того, что расходы снижались быстрее доходов – падение на 6 и 3% соответственно.
Неосновные (волатильные) компоненты прибыли остались на уровне последнего месяца лета – 107 млрд руб. В основном заработок банкам принесли операции и переоценка иностранной валюты и производных финансовых инструментов (71 млрд руб.). Дивиденды от дочерних организаций составили 25 млрд руб., следует из обзора.
Из-за отрицательной переоценки ценных бумаг совокупный финансовый результат сектора за сентябрь оказался меньше чистой прибыли и составил 239 млрд руб. (+15,5% по сравнению с результатом августа). Балансовый капитал в сентябре увеличился на 369 млрд руб. за счет чистой прибыли до 19,3 трлн руб.
Всего за январь – сентябрь банки заработали 2,7 трлн руб., что соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года. В сентябре ЦБ сохранил прогноз чистой прибыли сектора на 2025 г. на уровне 3–3,5 трлн руб. В 2024 г. банки заработали рекордные 3,8 трлн руб. (без учета поступлений от дочерних банков), в 2023 г. – 3,3 трлн руб.
Требования банков к компаниям увеличились на 600 млрд руб. до 99,3 трлн руб. Корпоративные кредиты выросли на 500 млрд руб. до 93,1 трлн руб., указал ЦБ. По предварительным данным регулятора, больше половины из них банки выдали застройщикам жилья. Также кредиты привлекали нефтегазовые и транспортные компании, говорится в обзоре. Вдобавок банки нарастили вложения в корпоративные облигации на 100 млрд руб., в основном в новые выпуски металлургических компаний.
В годовом выражении прирост требований к компаниям продолжил замедляться и составил 10,4% против 11,5% в августе и пиковых 22% в 2024 г.
По предварительным данным ЦБ, задолженность населения по ипотеке выросла на 0,8% и составила 22,6 трлн руб. Ипотечный портфель банков увеличился на 1% до 20,8 трлн руб. Выдачи составили 404 млрд руб. (+3%), их основная часть – около 80% – пришлась на ипотеку с господдержкой. По наиболее востребованной семейной ипотеке банки выдали 271 млрд после 278 млрд руб. в августе, указал ЦБ. Рыночной ипотеки банки предоставили на 92 млрд против 73 млрд руб. месяцем ранее.
Портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 0,1% до 13,3 трлн руб. Выдачи кредитов наличными снизились, кредитных карт – выросли, следует из обзора. Заемщики по-прежнему предпочитают не брать крупные суммы наличными, а использовать кредитки, поскольку у них есть льготный период, объясняет ЦБ.
Автокредитование все еще активно росло: по оценкам регулятора, прирост составил более 2% после 2,7% в августе. Граждане брали такие кредиты в том числе в ожидании повышения утильсбора, полагает ЦБ.
Средства клиентов в сентябре увеличились сдержанно, оценивает регулятор: они выросли на 0,6% до 122,9 трлн руб. против прироста на 1,3% в августе. Население незначительно нарастило рублевые средства, на 34 млрд руб., а также валютные – на 33 млрд руб. в рублевом эквиваленте. Юрлица увеличили валютные остатки на 1,1 трлн в рублевом эквиваленте (преимущественно они выросли у компаний-экспортеров), а рублевые – сократили на 400 млрд руб., указал ЦБ.
С 1 октября ЦБ изменил принцип расчета отдельных показателей для гармонизации банковской и денежно-кредитной статистики. Требования к организациям, корпоративные кредиты, кредиты физлицам (портфель в целом), средства юрлиц и граждан теперь приводятся с учетом начисленных процентов. Из расчета корпоративных кредитов исключены кредиты госструктурам, а из расчета средств юридических лиц – остатки некоммерческих организаций в госсобственности.
С октября также изменилась методология расчета приростов. В валютной составляющей они рассчитываются по среднему курсу (на дату начала и окончания периода).