Чистая прибыль российских банков в сентябре резко выросла

Средства клиентов в сентябре увеличились сдержанно, оценивает регулятор: они выросли на 0,6% до 122,9 трлн руб. против прироста на 1,3% в августе. Население незначительно нарастило рублевые средства, на 34 млрд руб., а также валютные – на 33 млрд руб. в рублевом эквиваленте. Юрлица увеличили валютные остатки на 1,1 трлн в рублевом эквиваленте (преимущественно они выросли у компаний-экспортеров), а рублевые – сократили на 400 млрд руб., указал ЦБ.