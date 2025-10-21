Почему крупные банки стали поднимать ставки по вкладам

Почему крупные банки стали поднимать ставки по вкладамБанки «переборщили» со снижением и их вклады потеряли привлекательность, говорят эксперты
Сбербанк с 21 октября повысил ставки по вкладам – максимальную доходность 16% можно получить по депозиту на новые деньги, открытому на три месяца и с выплатой процентов в конце срока. Без надбавок базовая ставка по такому продукту составляет 14,3%. Также банк повысил доходность по вкладам на сроки от пяти месяцев до одного года на 1-2,1 п.п.: максимальная доходность по таким депозитам теперь находится в диапазоне от 12,5% до 15,1%, а базовая – от 10,8% до 13,4%.
Т-банк также с 21 октября повысил ставки по вкладам на сроках от четырех месяцев до двух лет. Так, максимальную доходность на этих сроках можно получить по депозиту на 4-6 месяцев без права на пополнение, но и без допусловий – 14,5%. Ранее самым доходным был непополняемый вклад на один месяц со ставкой 17%, но с 21 октября банк снизил ставку по нему до 15%. Также до 15% и 14,7% опустились ставки по депозитам на два и три месяца соответственно.
В конце прошлой недели ставки по вкладам подняли сразу два крупных банка – ВТБ и банк Дом.РФ. С 16 октября ВТБ установил максимальную доходность 16% для очень богатых клиентов, не имеющих за последние полгода сберегательных продуктов в банке и открывающих вклад на три месяца на сумму от 1,5 млн руб. без снятия и пополнения. Если сумма меньше, при тех же условиях банк дает ставку 15,9%, базовая ставка без допусловий составляет 15,2%. Обещанные банком максимальные 15% по долгосрочным вкладам относятся только к депозиту на срок шесть месяцев, открытому онлайн клиентами, у которых не было накопительных продуктов в ВТБ за последние полгода. В противном случае ставка будет 14%, если открывать вклад онлайн. Максимальные доходности по депозитам на один и полтора года вместо обещанных 15% составляет 13,6% и 11% соответственно, а базовые – 12,6% и 10% соответственно.
Банк Дом.РФ также с 16 октября повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой дом» – теперь максимальная доходность составляет 17% годовых. Получить повышенную ставку могут новые клиенты при открытии вклада от 1,5 млн руб. на три месяца с выплатой процентов в конце срока, без пополнения и частичного снятия. При внесении меньшей суммы ставка опускается до 16,8%. Такую же высокую доходность в 17% банк предлагает и действующим клиентам при размещении на три месяца новых денег – суммы, превышающей максимальный остаток на счетах клиента в предыдущем календарном месяце на размер открываемого вклада. Базовые ставки по данному продукту составляют 15,7% на вклад до 1,5 млн руб. и 15,9% – свыше 1,5 млн руб.
МКБ в конце сентября пересмотрел доходность по своему вкладу «Перспектива» – банк предлагает максимальные 17% по вкладу на три месяца при условии ежемесячных трат по карте банка от 10 000 руб. или при наличии подписки. Базовая ставка по продукту составляет 15%. В середине октября МКБ также повысил ставки по вкладу «Безусловный» на шесть месяцев и один год до 15,2% и 14,4% соответственно, дополнительных условий по продукту нет.
«Яндекс банк» в октябре по вкладу на срок три месяца без возможности пополнения повысил ставку до 16%. Никаких дополнительных условий, повышающих или снижающих доходность, в банке нет.
Совкомбанк и Газпромбанк повышали ставки в сентябре.
На фоне смягчения денежно-кредитной политики некоторые банки вне зависимости от их величины на определенный срок могут повышать ставки по банковским вкладам, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов, чьи слова приводятся в сообщении Tg-канала агентства. Как правило, повышение длится относительно ограниченное время, не превышает 1-1,5 п. п. и после выполнения поставленных задач банк ставку снижает, рассуждает он. Эти изменения касаются только краткосрочных вкладов со специальными условиями, как, например, невозможность пополнения и полная потеря начисленных процентов при досрочном расторжении, подтверждает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Массового и сплошного повышения ставок по вкладам не происходит и происходить не может, поскольку долгосрочный тренд ключевой ставки однозначно определяется на снижение, указывает он. К концу года можно ожидать ключевую ставку на уровне 15% годовых, а далее в 2026 г. снижение продолжится, но также будет плавным, прогнозирует Беликов.
Общий тренд на снижение ключевой ставки отдельные банки переоценили, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский: «Переборщили, как говорится». Банки планируют свою ликвидность на определенный срок вперед, поэтому снизили ставки сильнее, чем рынок, и их вклады потеряли привлекательность, поясняет он. И сейчас эта коррекция происходит в обратную сторону, отмечает Путиловский.
Такое поведение банков может быть продиктовано конкуренцией за розничных клиентов, а также возможностями по доходному размещению данных средств в кредиты или на денежных рынках, рассуждает Романов. Возможно, такие действия банков связаны и со снижением активности вкладчиков, полагает Беликов. В августе 2025 г. впервые с сентября 2022 г. объем средств населения в российских кредитных организациях сократился на 18,3 млрд руб. (–0,03%), и это не было связано с сезонностью, посчитали в «Эксперт РА».
На предыдущем заседании 12 сентября Банк России решил опустить ключевую ставку на 1 п. п. до 17% годовых. Относительно следующего шага ЦБ по ключевой на заседании 24 октября эксперты разошлись во мнениях, показал опрос «Ведомостей». За сохранение текущего уровня в 17% высказались 10 из 22 респондентов. Еще шесть ждут снижения на 1 п. п. до 16%. Один из них не исключил промежуточный вариант – 16,5%. Еще пять опрошенных экспертов не дают конкретной оценки и приводят диапазон. Двое из них выступают за снижение ставки до 16 или 16,5%, двое – ждут сохранения на уровне 17%, но также допускают снижение до 16–16,5%. И один эксперт считает возможным снижение ставки сразу на 2 п. п. – до 15% – или на 1 п. п. – до 16%.