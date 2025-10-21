Почему крупные банки стали поднимать ставки по вкладам

В конце прошлой недели ставки по вкладам подняли сразу два крупных банка – ВТБ и банк Дом.РФ. С 16 октября ВТБ установил максимальную доходность 16% для очень богатых клиентов, не имеющих за последние полгода сберегательных продуктов в банке и открывающих вклад на три месяца на сумму от 1,5 млн руб. без снятия и пополнения. Если сумма меньше, при тех же условиях банк дает ставку 15,9%, базовая ставка без допусловий составляет 15,2%. Обещанные банком максимальные 15% по долгосрочным вкладам относятся только к депозиту на срок шесть месяцев, открытому онлайн клиентами, у которых не было накопительных продуктов в ВТБ за последние полгода. В противном случае ставка будет 14%, если открывать вклад онлайн. Максимальные доходности по депозитам на один и полтора года вместо обещанных 15% составляет 13,6% и 11% соответственно, а базовые – 12,6% и 10% соответственно.