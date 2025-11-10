Правительство поддержало запрет приема ставок с кредитных карт

В то же время запрет на использование кредитных карт для ставок решит проблему лишь частично, поскольку получение заемных средств не ограничивается кредитными картами, отмечает Шейкина. Клиент может, например, оформить займ в МФО или взять кредит наличными в банке, снять эти средства и пополнить ими свою расчетную карту, а затем использовать их для ставок, рассуждает она: отследить такой путь движения денежных средств технически невозможно. Кроме того, важно учитывать, что любые ограничения, вводимые в отношении легальных букмекерских контор, фактически создают преимущества для нелегального сегмента, т. е. часть клиентов может перейти на оплату услуг нелегальных организаторов азартных игр, говорит Шейкина. Поэтому целесообразно рассматривать подобные меры в комплексе – одновременно с усилением механизмов противодействия нелегальному игорному бизнесу и развитием инструментов ответственной игры, считает она.