Правительство поддержало запрет приема ставок с кредитных карт

Правительство поддержало запрет приема ставок с кредитных картНо советует оценить запрет на платежи с корпоративных карт и кредитных счетов ИП
Правительство России поддержало законопроект, предлагающий запретить букмекерам и спортивным тотализаторам принимать ставки с использованием кредитных карт, но просит внести ряд доработок ко второму чтению. Это следует из проекта официального отзыва, составленного по результатам правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у «Ведомостей»). Информацию «Ведомостям» подтвердили два собеседника: один – в Белом доме, другой – близкий к комиссии.
Законопроект с поправками в федеральный закон о регулировании азартных игр внесли в Госдуму в сентябре 2024 г. сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Документ вводит запрет на прием ставок с использованием кредитных карт. Обязанность по отказу в проведении таких транзакций авторы документа предлагают возложить на банки-эмитенты (те, кто выпускает карту) – они при проверке должны ориентироваться на присвоенные в рамках платежной системы коды или иные идентификаторы операции, указывающие, что перевод осуществляется в пользу букмекера или тотализатора. Также законопроект запрещает размещать пункты приема ставок букмекерских контор или тотализаторов и микрофинансовые организации (МФО) «в непосредственной близости друг к другу». Поправки еще не прошли первое чтение.
Правительство предлагает доработать законопроект – внести в него дополнительно запрет на прием ставок за счет заемных средств, находящихся на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП), а также с корпоративных карт. Но сначала необходимо провести оценку фактических объемов ставок за счет заемных средств с использованием корпоративных карт и счетов ИП, говорится в проекте отзыва: если оценка не даст результатов, то вводить такой запрет не стоит.
Также правительство считает необходимым установить ограничение перевода денежных средств с дебетовых карт за счет овердрафта. О конкретном ограничении в отзыве не упоминается.
А вот запрет букмекерам и тотализаторам размещаться по соседству с МФО правительство предлагает исключить: займы могут оформляться онлайн, а также при участии агентов микрофинансовых организаций, деятельность которых не регулируется. К тому же установление такого ограничения приведет к увеличению административной нагрузки на ФНС, которая надзирает за сферой организации и проведения азартных игр, следует из письма.
Сейчас все ставки официальным букмекерам и тотализаторам, а также выплаты выигрышей проходят через Единый ЦУПИС (платежи идут через небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта»). С момента назначения единым центром учета переводов ставок в 2021 г. ЦУПИС создал кошелек и цифровую карту. В правилах их пополнения на сайте ЦУПИС указано, что это возможно сделать только с дебетовых карт российских банков, аналогично – вывести средства можно тоже только на дебетовую карту. То есть в правилах уже косвенно указано, что пополнять счет с корпоративных и кредитных карт невозможно.
Первая СРО букмекеров не поддерживает игру на средства с кредитных карт, говорил еще в прошлом году ее исполнительный директор Олег Давыдов. Но тогда он отмечал, что инициатива направлена лишь на очередное затруднение работы «легальных добросовестных» букмекеров и дает преимущество нелегальному рынку. Также невозможно полностью исключить использование игроками заемных денег, отмечал он.
Единый ЦУПИС положительно оценивает инициативу сенаторов, сказала «Ведомостям» его председатель правления Елена Шейкина. Ранее участники рынка уже обсуждали возможность ограничения приема ставок с кредитных карт, предлагая возложить обязанность по отклонению таких транзакций на банки, напомнила она. Это связано с тем, что ни ЕЦУПС, ни организатор азартных игр не располагают техническими и юридическими возможностями для определения статуса карты, пояснила Шейкина. При безналичных расчетах только банк-эмитент достоверно знает, является ли карта кредитной или дебетовой, и именно он может заблокировать проведение операции по МСС-коду 7995 («Азартные игры»), указала она.
В то же время запрет на использование кредитных карт для ставок решит проблему лишь частично, поскольку получение заемных средств не ограничивается кредитными картами, отмечает Шейкина. Клиент может, например, оформить займ в МФО или взять кредит наличными в банке, снять эти средства и пополнить ими свою расчетную карту, а затем использовать их для ставок, рассуждает она: отследить такой путь движения денежных средств технически невозможно. Кроме того, важно учитывать, что любые ограничения, вводимые в отношении легальных букмекерских контор, фактически создают преимущества для нелегального сегмента, т. е. часть клиентов может перейти на оплату услуг нелегальных организаторов азартных игр, говорит Шейкина. Поэтому целесообразно рассматривать подобные меры в комплексе – одновременно с усилением механизмов противодействия нелегальному игорному бизнесу и развитием инструментов ответственной игры, считает она.