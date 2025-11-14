Конституционный суд решил установить критерии определения размера взносов в СФУ

Конституционный суд решил установить критерии определения размера взносов в СФУВзимание платежей с банков и страховщиков должно регулироваться законом, а не внутренними решениями службы
Конституционный суд (КС) обязал законодателя уточнить порядок и критерии установления взносов, которые организации платят за рассмотрение жалоб потребителей Службой финансового уполномоченного (СФУ). Поводом стало обращение крупнейшего игрока рынка страхования жизни – компании «Сбербанк страхование жизни» (ССЖ), которая оспаривала ст. 11 федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
Основанием для спора стали решения арбитражных судов, удовлетворивших иск Службы финансового уполномоченного о взыскании с ССЖ 2,7 млн руб. долга по уплате взносов. Компания не предоставила документы по запросу уполномоченного, из-за чего к базовой ставке 30 000 руб. за обращение был применен 15-кратный штрафной коэффициент.
Страховщик посчитал, что этот механизм нарушает конституционные гарантии и позволяет частной структуре фактически вводить обязательные платежи и санкции без участия государства.
В жалобе в КС заявитель указывал, что действующая норма не определяет ни размер, ни максимальную ставку взносов и допускает их произвольное изменение советом службы. По мнению ССЖ, это придает взносам характер публичного обязательного платежа, не предусмотренного федеральным законом, а применение повышающих коэффициентов фактически подменяет административную ответственность. Компания отмечала, что размер взноса зависит от решения по жалобе, что делает систему рассмотрения обращений не беспристрастной, так как институт финансово заинтересован удовлетворять как можно больше жалоб потребителей.
Рассмотрев жалобу, КС признал, что сейчас в законе действительно не содержится достаточных гарантий: отсутствует порядок официального опубликования решений совета службы, критерии их пересмотра, способы судебного оспаривания и нормы, позволяющие компаниям доказывать невозможность предоставить запрошенные сведения.
В постановлении КС говорится, что также не урегулированы случаи, когда уполномоченный и суд могут снизить размер взноса. Эти пробелы, резюмировал КС, создают риск произвольного определения платежей и нарушают баланс между публичными интересами и правами участников рынка. До внесения поправок сохраняется действующий порядок: вместо штрафного коэффициента 15 применяется коэффициент, установленный для случаев удовлетворения требований потребителя. Дело заявителя подлежит пересмотру.
Во временном порядке КС постановил, что повышенный коэффициент временно не применяется, а расчет взносов должен производиться по базовым нормативам, пояснил «Ведомостям» начальник управления секретариата КС Константин Байгозин. Он допустил, что финансовые организации, не согласные с решениями службы финансового уполномоченного, могут обжаловать их в Верховном суде по правилам Кодекса административного судопроизводства (КАС) – в частности, для проверки законности установленных размеров взносов.
Индивидуальные решения, касающиеся конкретных дел и размеров взносов, могли оспариваться и ранее, напомнил Байгозин. Но нормативные решения, которые устанавливают общие ставки для широкого круга лиц, до сих пор не имели четко определенного механизма обжалования, объясняет он.
Представитель заявителя – Сбербанка от комментариев отказался.
Служба удовлетворена постановлением КС, сказал «Ведомостям» главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. «Мы полностью поддерживаем позицию по вопросу доработки положений профильного закона. Служба готова принять активное участие в работе над его изменениями», – отметил он.
Это решение могло стать неожиданностью для Службы финансового уполномоченного, что создает нестандартную ситуацию для института разрешения споров, говорит руководитель страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков. По его словам, в течение ближайшего года мы не увидим роста решений против страховщиков, это и будет означать, что испытание пройдено. Но если правоприменительная практика СФУ обернется против страховщиков, ограничивших через КС РФ финансовые решения СФУ, у многих появятся основания связать эти изменения в практике с решением КС против СФУ в споре со страховщиками, заметил эксперт.
По мнению директора юридической группы «Яковлев и партнеры» Марии Яковлевой, такое решение КС усиливает баланс интересов: защищает потребителей, но одновременно устраняет несоразмерные финансовые нагрузки на бизнес – это повысит легитимность института финансового уполномоченного и выровняет правоприменительную практику, которая в последние годы формировалась с чрезмерным уклоном в пользу штрафных подходов. Она напомнила, что финансовый омбудсмен давно встроен в обязательный досудебный порядок для страховых и иных финансовых организаций. При этом механизм взносов, в том числе повышенных, определяемых не федеральным законом, а внутренним решением Совета Службы финомбудсмена, вызывает вопросы – это создавало правовую неопределенность и риски несоразмерного вмешательства в имущественные права компаний.
Применение высокого повышающего коэффициента действительно выглядит чрезмерным и несоразмерным нарушению, особенно учитывая, что за неисполнение требования о предоставлении документов не установлена административная ответственность, соглашается зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. Что же касается вопроса о том, какие последствия это решение может нести для граждан и потребителей финуслуг, то, с одной стороны, это может повлечь снижение финансовой нагрузки на организации, а также привести даже к некоторому снижению стоимости финансовых услуг, ведь расходы на взносы включаются в себестоимость и перекладываются на потребителей.
С другой стороны, продолжает Черных-Аипов, снижение повышающего коэффициента может ослабить стимулы финансовых организаций к добросовестному взаимодействию с финуполномоченным.
В подготовке статьи принимала участие Анастасия Бойко