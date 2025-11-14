Конституционный суд решил установить критерии определения размера взносов в СФУ

Применение высокого повышающего коэффициента действительно выглядит чрезмерным и несоразмерным нарушению, особенно учитывая, что за неисполнение требования о предоставлении документов не установлена административная ответственность, соглашается зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. Что же касается вопроса о том, какие последствия это решение может нести для граждан и потребителей финуслуг, то, с одной стороны, это может повлечь снижение финансовой нагрузки на организации, а также привести даже к некоторому снижению стоимости финансовых услуг, ведь расходы на взносы включаются в себестоимость и перекладываются на потребителей.