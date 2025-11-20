«Займер» планирует приобрести две цифровые платформы у Qiwi

Это уже третья сделка М&А «Займера» с начала года – в конце июня компания приобрела 100% акций банка «Евроальянс» из Иванова. Это небольшой банк с базовой лицензией из третьей сотни, который предоставляет услуги корпоративным, и частным клиентам. На дне инвестора зампред правления «Евроальянса» Андрей Тарасов рассказал, что кредитная организация планирует сосредоточиться на транзакционном бизнесе и запустить четыре новых продукта. Уже в декабре 2025 г. банк запустит электронные кошельки и комплексный продукт для МФО, который позволит делать автоматические выплаты и возврат займов, включая кредитные линии для самих кредиторов. На январь 2026 г. в планах банка начать предоставлять услуги эквайринга и запустить систему платежей для банков и торгово-сервисных предприятий, рассказал Тарасов.