«Займер» планирует приобрести две цифровые платформы у Qiwi

«Займер» планирует приобрести две цифровые платформы у QiwiКомпания собирается купить агрегатор такси и платформу приема онлайн-платежей
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» намерена приобрести цифровой сервис «Таксиагрегатор» и платформу приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney, сказал директор по M&A-сделкам Виталий Комиссаров на дне инвестора «Займера», передает корреспондент «Ведомостей». Оба сервиса входят в группу Qiwi. Суммы сделок не раскрывается.
«Таксиагрегатор» – это сервис для таксистов и таксопарков, который обеспечивает им полный цикл обслуживания от мгновенных расчетов и аналитики до полноценной юридической поддержки и эффективных механизмов мотивации сотрудников. Сейчас сервис объединяет 2643 работающих таксопарка и почти 400 000 активных водителей, следует из информации на сайте. «Таксиагрегатор» запустили Qiwi и «ГуруТакси» в 2019 г. В 2022 г. группа Qiwi купила 80% «Таксиагрегатора», оставшимися 20% владел основатель платформы Александр Мерзликин. Сейчас сервисом владеет АО «Киви» через ООО «Киви технологии», следует из данных «Спарка».
Платформа IntellectMoney – cервис для приема онлайн-платежей, поддерживающий ключевые методы оплаты, включая международные карты, российские электронные кошельки, платежные сервисы и СБП. Компания была создана в 2009 г. Сейчас 100% IntellectMoney принадлежит АО «Киви».
«Ведомости» направили запрос в Qiwi.
Новые сервисы позволят «Займеру» войти в новые сегменты финансового рынка, укрепить позиции на рынках финтех-услуг и цифровых решений для бизнеса, говорится в релизе компании. За счет синергии они будут способствовать развитию клиентской аудитории материнской компании «Займер» и банка «Евроальянс», а также обеспечивать технологической поддержкой новые цифровые продукты банка, отмечается в сообщении.
Это уже третья сделка М&А «Займера» с начала года – в конце июня компания приобрела 100% акций банка «Евроальянс» из Иванова. Это небольшой банк с базовой лицензией из третьей сотни, который предоставляет услуги корпоративным, и частным клиентам. На дне инвестора зампред правления «Евроальянса» Андрей Тарасов рассказал, что кредитная организация планирует сосредоточиться на транзакционном бизнесе и запустить четыре новых продукта. Уже в декабре 2025 г. банк запустит электронные кошельки и комплексный продукт для МФО, который позволит делать автоматические выплаты и возврат займов, включая кредитные линии для самих кредиторов. На январь 2026 г. в планах банка начать предоставлять услуги эквайринга и запустить систему платежей для банков и торгово-сервисных предприятий, рассказал Тарасов.
В конце марта «Займер» приобрел 51% уставного капитала микрокредитной компании (МКК) «Содействие XXI», которая владеет онлайн-сервисом Seller Capital для финансирования продавцов на российских маркетплейсах.
В апреле 2024 г. «Займер» провел IPO на Московской бирже, в ходе которого привлек 3,5 млрд руб. К 19:43 по московскому времени 20 ноября акции «Займера» росли на 0,03% и торговались по 150,4 руб. за бумагу.