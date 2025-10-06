Акционеры «Займера» утвердили выплату дивидендов за II квартал 2025 года
Акционеры микрофинансовой компании (МФК) «Займер» одобрили дивиденды по итогам II квартала 2025 г. в размере 473 млн руб., или 4,73 руб. за обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.
Всего за первое полугодие, учитывая выплаты за I квартал, дивиденды утверждены в размере 9,31 руб. на акцию. Общий объем выплат компании составит 931 млн руб.
26 августа совет директоров МФК «Займер» рекомендовал направить на выплату дивидендов за II квартал текущего года 473 млн руб., что соответствует 50% чистой прибыли. Сообщалось, что компания также направит на докапитализацию своего дочернего банка АО КИБ «Евроальянс» 950 млн руб.
Тогда же МФК опубликовала финансовую отчетность компании. Чистая прибыль «Займера» во II квартале 2025 г. снизилась на 21,4% до 945 млн руб. относительного аналогичного периода 2024 г. Процентные доходы выросли на 6% до 5,3 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2025 г. за счет увеличения объемов выдач. Общие административные расходы сократились на 6% по сравнению с прошлым кварталом. Чистая прибыль квартал к кварталу увеличилась на 3%.