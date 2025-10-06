Акционеры «Займера» утвердили выплату дивидендов за II квартал 2025 года

Тогда же МФК опубликовала финансовую отчетность компании. Чистая прибыль «Займера» во II квартале 2025 г. снизилась на 21,4% до 945 млн руб. относительного аналогичного периода 2024 г. Процентные доходы выросли на 6% до 5,3 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2025 г. за счет увеличения объемов выдач. Общие административные расходы сократились на 6% по сравнению с прошлым кварталом. Чистая прибыль квартал к кварталу увеличилась на 3%.