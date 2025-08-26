Чистая прибыль микрофинансовой компании «Займер» снизилась на 21% во II квартале

Процентные доходы увеличились на 6% до 5,3 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2025 г. за счет увеличения объемов выдач. Общие административные расходы снизились на 6% по сравнению с прошлым кварталом, чистая прибыль квартал к кварталу выросла на 3%.