Чистая прибыль микрофинансовой компании «Займер» снизилась на 21% во II квартале
ПАО МФК «Займер» отчиталась о снижении чистой прибыли во II квартале 2025 г. на 21,4% до 945 млн руб. относительного аналогичного периода прошлого года. Это следует из отчетности микрофинансовой организации.
Процентные доходы увеличились на 6% до 5,3 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2025 г. за счет увеличения объемов выдач. Общие административные расходы снизились на 6% по сравнению с прошлым кварталом, чистая прибыль квартал к кварталу выросла на 3%.
Совет директоров МФК рекомендовал направить на выплату дивидендов 473 млн руб., что составляет 4,73 руб. на одну акции и соответствует 50% чистой прибыли. Также компания направит на докапитализацию своего дочернего банка АО КИБ «Евроальянс» 950 млн руб.
«Займер» выкупила 100% акций банка «Евроальянс» из Иванова в июне, сообщал «Ведомостям» гендиректор «Займера» Роман Макаров. Сумма сделки составила 490 млн руб.
Это стало второй сделкой M&A для «Займера» с начала 2025 г. В марте компания приобрела 51% уставного капитала микрокредитной компании (МКК) «Содействие XXI», которая владеет онлайн-сервисом Seller Capital для финансирования продавцов на российских маркетплейсах.