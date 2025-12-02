ВТБ планирует покупать новые ОФЗ в юанях

ВТБ планирует покупать новые ОФЗ в юаняхГосбанку интересны бумаги Минфина для балансировки валютной части баланса
ВТБ будет покупать новые юаневые облигации Минфина, но объем «пока» не назовет, заявил журналистам предправления ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме «Россия зовет!», передает корреспондент «Ведомостей».
Минфин 2 декабря соберет заявки на дебютные выпуски ОФЗ в китайских юанях с погашением 28 февраля 2029 г. и 1 июня 2033 г. Ориентир по купону для облигаций на 3,2 года составляет 6,25–6,5% годовых, на 7,5 лет – не выше 7,5%. Организаторы размещения – Газпромбанк (ГПБ), Сбербанк и «ВТБ капитал трейдинг». Купонный период составит 182 дня, номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 юаней. Техническое размещение назначено на 8 декабря.
Покупка ОФЗ и получение выплат по ним будут доступны в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.
Юаневые ОФЗ – это «очень серьезное действие для фондового рынка», также сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Сейчас на российском фондовом рынке такие бумаги есть только у компаний, котировки по которым, по сути, зависят от восприятия рынком спредов, кредитного риска и рейтингов этих эмитентов, говорит банкир. В этой связи выпуск юаневых ОФЗ может стать бенчмарком для юаневых активов, отметил Пьянов.
ВТБ заинтересован в покупке юаневых бондов для балансировки активов и пассивов в валюте – банк имеет на балансе пассивы клиентов, которые хотят сберегать в юанях, они измеряются сотнями миллиардов юаней, отметил Пьянов. «И те интервалы доходности, которые анонсировал Минфин по выпускам, позволяют нам с достаточной доходностью и риском размещать эти пассивы. Поэтому, по сути, это балансировка активов и пассивов», – отметил топ-менеджер ВТБ.
Отток валютной ликвидности из финансовой системы в результате размещения юаневого госдолга – единственный заметный риск с точки зрения волатильности валютных ставок денежного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе, писали «Ведомости» ранее со ссылкой на исследовании аналитической компании «Эйлер».
При размещении облигаций в юанях Минфин, вероятно, будет ориентироваться на объемы погашаемых в декабре суверенных еврооблигаций выпуска RUS-25 EUR и замещающего его РФ ЗО 25 Е суммарно на 1,75 млрд евро (158 млрд руб. по курсу Банка России на 2 декабря), пишет старший аналитик «Эйлера» Максим Коровин. В ноябре руководитель блока рынков капитала ГПБ Денис Шулаков оценил объем двух юаневых размещений Минфина в 200 млрд в рублевом эквиваленте.
С декабря 2024 г. ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Московской биржи, находится около нуля. 2 декабря она находится на уровне 0,12%.
Вырасти ставки могут при двух условиях, считает Коровин. Первое – ускорение общего роста кредитования (предпосылок этому пока нет с учетом мер ЦБ). Второе – при повышении инвестиционной активности, когда валютные кредиты будут направляться на финансирование импорта, а не рефинансирование, но и это не является значительным риском в среднесрочной перспективе из-за трудностей с внешними платежами и продолжающегося охлаждения экономической активности, полагает Коровин.