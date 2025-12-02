Газета
Главная / Финансы /

ВТБ планирует покупать новые ОФЗ в юанях

Госбанку интересны бумаги Минфина для балансировки валютной части баланса
Екатерина Литова
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ВТБ будет покупать новые юаневые облигации Минфина, но объем «пока» не назовет, заявил журналистам предправления ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме «Россия зовет!», передает корреспондент «Ведомостей».

Минфин 2 декабря соберет заявки на дебютные выпуски ОФЗ в китайских юанях с погашением 28 февраля 2029 г. и 1 июня 2033 г. Ориентир по купону для облигаций на 3,2 года составляет 6,25–6,5% годовых, на 7,5 лет – не выше 7,5%. Организаторы размещения – Газпромбанк (ГПБ), Сбербанк и «ВТБ капитал трейдинг». Купонный период составит 182 дня, номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 юаней. Техническое размещение назначено на 8 декабря.

Покупка ОФЗ и получение выплат по ним будут доступны в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.

Юаневые ОФЗ – это «очень серьезное действие для фондового рынка», также сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Сейчас на российском фондовом рынке такие бумаги есть только у компаний, котировки по которым, по сути, зависят от восприятия рынком спредов, кредитного риска и рейтингов этих эмитентов, говорит банкир. В этой связи выпуск юаневых ОФЗ может стать бенчмарком для юаневых активов, отметил Пьянов.

ВТБ заинтересован в покупке юаневых бондов для балансировки активов и пассивов в валюте – банк имеет на балансе пассивы клиентов, которые хотят сберегать в юанях, они измеряются сотнями миллиардов юаней, отметил Пьянов. «И те интервалы доходности, которые анонсировал Минфин по выпускам, позволяют нам с достаточной доходностью и риском размещать эти пассивы. Поэтому, по сути, это балансировка активов и пассивов», – отметил топ-менеджер ВТБ.

Размещение юаневых ОФЗ может грозить оттоком валютной ликвидности из системы

Инвестиции / Рынки

Отток валютной ликвидности из финансовой системы в результате размещения юаневого госдолга – единственный заметный риск с точки зрения волатильности валютных ставок денежного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе, писали «Ведомости» ранее со ссылкой на исследовании аналитической компании «Эйлер».

При размещении облигаций в юанях Минфин, вероятно, будет ориентироваться на объемы погашаемых в декабре суверенных еврооблигаций выпуска RUS-25 EUR и замещающего его РФ ЗО 25 Е суммарно на 1,75 млрд евро (158 млрд руб. по курсу Банка России на 2 декабря), пишет старший аналитик «Эйлера» Максим Коровин. В ноябре руководитель блока рынков капитала ГПБ Денис Шулаков оценил объем двух юаневых размещений Минфина в 200 млрд в рублевом эквиваленте.

С декабря 2024 г. ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Московской биржи, находится около нуля. 2 декабря она находится на уровне 0,12%.

Вырасти ставки могут при двух условиях, считает Коровин. Первое – ускорение общего роста кредитования (предпосылок этому пока нет с учетом мер ЦБ). Второе – при повышении инвестиционной активности, когда валютные кредиты будут направляться на финансирование импорта, а не рефинансирование, но и это не является значительным риском в среднесрочной перспективе из-за трудностей с внешними платежами и продолжающегося охлаждения экономической активности, полагает Коровин.

