ВТБ планирует покупать новые ОФЗ в юанях

Вырасти ставки могут при двух условиях, считает Коровин. Первое – ускорение общего роста кредитования (предпосылок этому пока нет с учетом мер ЦБ). Второе – при повышении инвестиционной активности, когда валютные кредиты будут направляться на финансирование импорта, а не рефинансирование, но и это не является значительным риском в среднесрочной перспективе из-за трудностей с внешними платежами и продолжающегося охлаждения экономической активности, полагает Коровин.