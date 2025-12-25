Сбербанк упоминался «Ведомостями» в 2025 году чаще других организаций

1459 раз появлялся Сбербанк на страницах «Ведомостей» в 2025 г., став самой упоминаемой организацией в рейтинге, подготовленном системой «Медиалогия». На второй строчке разместился ВТБ (1337), на третьей – Московская биржа (1330).