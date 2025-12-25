Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Менеджмент /

Сбербанк упоминался «Ведомостями» в 2025 году чаще других организаций

В топ-3 также вошли ВТБ и Мосбиржа
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

1459 раз появлялся Сбербанк на страницах «Ведомостей» в 2025 г., став самой упоминаемой организацией в рейтинге, подготовленном системой «Медиалогия». На второй строчке разместился ВТБ (1337), на третьей – Московская биржа (1330).

Также в топ-5 вошли ФГ «Финам» (822) и «Газпром» (753). Следом расположились «Яндекс» (717), РЖД (604), Альфа-банк (582), Совкомбанк (572) и Wildberries (562).

О других главных итогах уходящего года – в нашем спецпроекте.

Читайте также:Самыми упоминаемыми персонами на страницах «Ведомостей» стали Путин, Песков и Лавров
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте