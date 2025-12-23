Главный ньюсмейкер: чаще всего «Ведомости» писали про Владимира Путина

Главный ньюсмейкер: чаще всего «Ведомости» писали про Владимира ПутинаВ тройку самых упоминаемых персон вошли Дмитрий Песков и Сергей Лавров
10 900 раз фигурировал президент Владимир Путин в материалах «Ведомостей» в 2025 г. По данным системы «Медиалогия», российский лидер возглавил рейтинг самых упоминаемых персон на наших страницах.
Следом за Путиным расположился его пресс-секретарь Дмитрий Песков (4028), министр иностранных дел Сергей Лавров (1348), премьер-министр Михаил Мишустин (1131), официальный представитель МИДа Мария Захарова (1025), а также мэр Москвы Сергей Собянин (1010).
Остальные участники топ-10 упоминались менее тысячи раз: помощник президента Юрий Ушаков (971), спикер Госдумы Вячеслав Володин (921), губернатор Курской области Александр Хинштейн (662), председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (550), министр финансов Антон Силуанов (535), а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (518).