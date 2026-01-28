Суд Амстердама освободил от ареста долю «Газпрома» в Wintershall Noordzee

Суд Амстердама освободил от ареста долю «Газпрома» в Wintershall NoordzeeГазовый монополист третий год пытается ее продать и даже нашел потенциального покупателя
Апелляционный суд Амстердама освободил от ареста 50%-ную долю «Газпрома» в Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе, узнали «Ведомости» из материалов дела. Акции были арестованы в обеспечение требований украинской компании «Автодоркомплект» к России и «Газпрому» как alter ego («второму я») государства за ущерб, якобы причиненный СВО. Но голландский суд уличил «Автодоркомплект» в попытке обойти суверенный иммунитет России.
При этом доля «Газпрома» в Wintershall Noordzee продолжает находиться под арестом по решению другой инстанции – Окружного суда Гааги. Он наложил его в июле 2025 г. в обеспечение требований ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахметова к России по делу об экспроприации крымских активов энергогруппы.
Wintershall Noordzee – это совместное предприятие немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea и «Газпром интернэшнл лимитед» (Калининградская обл.), структуры группы «Газпрома» по поиску и приобретению нефтегазовых активов в дружественных странах. В марте 2024 г. «Газпром интернэшнл лимитед» выставила долю в Wintershall Noordzee на продажу на электронной торговой площадке Газпромбанка, но о сделке не сообщалось.
В 2025 г. готовность приобрести бумаги выразила нидерландская Mazarine Energy, писали «Ведомости». Стороны даже подписали два меморандума о взаимопонимании в марте и августе того года, но сделке препятствуют аресты, наложенные нидерландскими судами, утверждали структуры «Газпрома».
Гранитный арест
«Автодоркомплект» (Запорожье) занимался добычей, переработкой и продажей гранита и продукции из него, но сейчас находится в стадии банкротства. Гранитный рудник компании на территории тогдашней Донецкой области Украины захватила Российская армия в первые месяцы спецоперации, а позже бизнес «Автодоркомплекта» был отчужден государственным предприятием Донецкой народной республики, говорится в материалах суда Амстердама.
«Автодоркомплект» пошел в хозяйственный суд Запорожской области Украины и в сентябре 2023 г. получил решение, обязывающее Россию и госкорпорацию ВЭБ.РФ как ее alter ego выплатить компании 23 млн евро компенсации за ущерб, причиненный военным конфликтом. В августе 2024 г. запорожский суд признал уже «Газпром», его «дочку» «Газпром капитал» (через нее материнская структура привлекает финансирование путем размещения облигаций) и «Газпром интернэшнл лимитед» «вторыми я» России, несущими ответственность по ее долгу перед «Автодоркомплектом».
В июне 2025 г. «Автодоркомплект» ходатайствовал перед судьей предварительного производства Окружного суда Амстердама об обеспечительном аресте имущества «Газпром интернэшнл лимитед» и трех других структур группы «Газпрома» – «Западной Азии» (бывшая «ГПН – ближневосточные проекты»; Санкт-Петербург), Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East (обе – Нидерланды). Через две последние «Газпром нефть» работала в Ираке.
Украинская компания обосновала запрос тем, что, с ее точки зрения, структуры «Газпрома» «добровольно, прямо и активно» финансировали, оказывали материально-техническую поддержку СВО, присвоению и перераспределению промышленных и коммерческих активов и компаний, находившихся в государственной и частной собственности.
В том же месяце суд удовлетворил заявление «Автодоркомплекта», установил сумму иска в размере 660 млн евро и наложил арест на принадлежащие «Газпром интернэшнл лимитед» 50% в Wintershall Noordzee, 100% в Gazprom International Projects (Нидерланды), 100% в Gazprom EP International Services (Нидерланды), а также на 100% акций Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East.
Амстердамский суд дал «Автодоркомплекту» сначала 28 дней, а потом еще 14 на подачу основного иска к структурам «Газпрома» на Украине о взыскании этого долга. В июле 2025 г. компания подала его в хозяйственный суд Запорожской области, требований именно к России в нем она не заявляла.
Нидерландское решение
В сентябре 2025 г. «Газпром интернэшнл лимитед», «Западная Азия», Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East обжаловали арест в Апелляционном суде Амстердама. Инстанция встала на сторону структур «Газпрома». По ее мнению, «Автодоркомплект» злоупотребил правом в попытке обойти юрисдикционный иммунитет, на который Россия «бесспорно» может рассчитывать в данном случае. Компания хотя и не предъявила никаких требований к России в запорожском иске в июле 2025 г., но в предыдущих решениях та же украинская инстанция уже отождествила структуры «Газпрома» с государством и обязала их выплатить часть тех же самых убытков, которые «Автодоркомплект» снова требует, но теперь на ином основании, констатировал суд.
Также судья решил, что интерес структур «Газпрома» в снятии ареста перевешивает интерес «Автодоркомплекта» в его сохранении. Невозможность из-за наложенного обеспечения продать долю в Wintershall Noordzee приведет эту компанию к банкротству и, как следствие, потере рабочих мест в Нидерландах, а также пагубно скажется на энергетической безопасности страны, сочла инстанция.
Наконец, самостоятельным основанием для снятия ареста стало нарушение положений Гражданского процессуального кодекса Нидерландов, которые предписывают, чтобы все судебные разбирательства, которые имеют отношение к ходатайству об обеспечительном аресте, упоминались в нем самом, а не только в приложениях, как это сделал «Автодоркомплект». Это, по мнению суда, не позволило ему сразу дать исчерпывающую оценку просьбе украинской компании.
Международное правосудие
Данное решение подтверждает, что «Автодоркомплект» намеренно ввел нидерландские суды в заблуждение, что, «безусловно, крайне предосудительно», заявил «Ведомостям» адвокат «Газпром интернэшнл лимитед» Юрьен де Корте, партнер амстердамской фирмы OSK Advocaten. Независимым основанием для снятия ареста стал несоразмерный ущерб «Газпром интернэшнл лимитед», тот же принцип, уверен де Корте, применим и к аресту по запросу ДТЭК. Существуют и дополнительные причины для снятия обеспечения в пользу группы Ахметова, например нарушение прав миноритариев «Газпрома», добавил собеседник.
«По крайней мере ряд решений, вынесенных на Украине [против структур «Газпрома»], по всей видимости, являются фиктивной операцией, направленной на замораживание активов российских компаний, не подпадающих под санкции ЕС («Газпром» не находится под прямыми европейскими ограничениями. – «Ведомости»). Теории, используемые в некоторых из этих решений для вовлечения как можно большего числа активов, просто абсурдны», – сетует де Корте.
Покупатель с потенциалом
Суд ясно дал понять, что в Нидерландах нельзя обойти юрисдикционный иммунитет, воздействуя на аффилированные с государством частные организации, подчеркнул адвокат «Западной Азии», Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East, партнер роттердамской фирмы 4DArbitration Мауритс Бур. Амстердамская инстанция, по его оценке, в необычайно резкой форме осудила «Автодоркомплект» за предоставление не всех доказательств и ее аргументация имеет более широкое значение, чем кажется на первый взгляд. Таким образом суд явно намеревался положить конец этому и аналогичным делам, которые находятся на рассмотрении в Нидерландах, предполагает адвокат.
4DArbitration работает над этим делом совместно с российской фирмой «Дякин, Горцунян и партнеры» (ДГП), отметил Бур. В ДГП надеются, что и в аналогичных делах судьи устоят перед попытками подорвать принцип верховенства права, сообщил ее представитель. «Подобные решения имеют ключевое значение для поддержания доверия к международному правопорядку, что особенно актуально в нынешних условиях», – подчеркнул собеседник.
Иск к структурам «Газпрома» был основан на логической и юридической ошибке, так что суд верно применил международное право, согласен старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Если «Газпром» и Россия – одно и то же, то на компанию распространяется суверенный иммунитет, а если это разные субъекты права, то бизнес не отвечает за действия, которые истец приписывает государству, констатировал он.
Касумян не исключает, что по делу ДТЭК будет принято аналогичное решение. Того же мнения придерживается советник юрфирмы «МЭФ Legal» Николай Строев: решение по делу «Автодоркомплекта» усиливает позиции структур «Газпрома» в параллельном споре. Впрочем, и вероятность сохранения ареста, по его мнению, остается существенной.
«Ведомости» направили запросы в «Газпром», Mazarine Energy и адвокату «Автодоркомплекта» из нидерландской фирмы Legaltree. Связаться с самим «Автодоркомплектом» не удалось.