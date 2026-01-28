Суд Амстердама освободил от ареста долю «Газпрома» в Wintershall Noordzee

В сентябре 2025 г. «Газпром интернэшнл лимитед», «Западная Азия», Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East обжаловали арест в Апелляционном суде Амстердама. Инстанция встала на сторону структур «Газпрома». По ее мнению, «Автодоркомплект» злоупотребил правом в попытке обойти юрисдикционный иммунитет, на который Россия «бесспорно» может рассчитывать в данном случае. Компания хотя и не предъявила никаких требований к России в запорожском иске в июле 2025 г., но в предыдущих решениях та же украинская инстанция уже отождествила структуры «Газпрома» с государством и обязала их выплатить часть тех же самых убытков, которые «Автодоркомплект» снова требует, но теперь на ином основании, констатировал суд.