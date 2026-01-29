Сбербанк зафиксировал снижение объемов хищения средств у граждан

Сбербанк зафиксировал снижение объемов хищения средств у гражданНо коренного перелома в борьбе с мошенниками еще не произошло
Рост похищенных мошенниками денежных средств удалось остановить к концу 2025 г. – даже есть небольшой тренд на снижение, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время своего выступления на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, передает корреспондент «Ведомостей». По оценкам «Сбера», объем украденных у граждан денег за прошлый год составит 280-285 млрд руб. Годом ранее банк оценивал потери в 300 млрд руб.
Этого удалось добиться благодаря совместной работе и оперативно принятым в прошлом году законам против мошенников, считает Кузнецов. Но коренного перелома в борьбе со злоумышленниками все равно не произошло, констатировал он.
Ситуацию можно измерять по трем параметрам, считает зампред «Сбера»: количество звонков в адрес граждан, количество открытых уголовных дел по факту хищения средств мошенниками и объем украденных средств. Например, количество уголовных дел сократилось, и это «хорошая новость», сказал Кузнецов. Ранее МВД сообщало, что по итогам 2025 г. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировало на 11,8% меньше, чем в 2024 г., в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 4,6%. Количество дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств – на 9%, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 42,2%.
Количество телефонных звонков не уменьшилось, но граждане научились чаще класть трубку и не реагировать, отметил Кузнецов. Также, несмотря на введенное ограничение – 20 сим-карт на человека –, появилась целая индустрия серых сим-карт, где нет никаких мер контроля. То есть формально все отчитались, что ограничили количество, но в реальности на черном рынке их число не уменьшилось, указал Кузнецов. Проблема кроется в том, как оформляются эти дополнительные, сверх ограничения карты, пояснил зампред правления «Сбера»: развилась целая индустрия паспортов умерших, потому что нет единой базы данных. Человек может прийти в салон связи с фотографией какого-то паспорта на телефоне и получить свои 20 новых сим-карт, привел он пример. Также сохраняется проблема с виртуальными АТС (автоматические телефонные станции – устройство, набор устройств или программное обеспечение, предназначенное для соединения и поддержания телефонной связи между абонентами без участия оператора) – это одна из тех задач, которую не смогли решить, добавил Кузнецов.
Пока Сбербанк не видит сокращение количества телефонных звонков от мошенников, Т-банк, наоборот, фиксирует их снижение на 21% в годовом выражении. По данным банка, в 2025 г. его защитные сервисы и защитные сервисы «Т-мобайл» в среднем ежемесячно определяли 65 млн звонков от злоумышленников, тогда как в 2024 г. было в среднем 82 млн звонков в месяц. Также эффективным был автоматический определитель номера: в прошлом году через сервис ежемесячно проходило около 120 млн звонков, каждый четвертый из которых классифицировался как мошеннический или спамерский.
Небольшое снижение активности телефонных мошенников видят и аналитики сервиса «Защитник» МТС: число звонков в России снизилось на 3% в 2025 г. по сравнению с годом ранее. По их данным, число заблокированных вызовов составило 3,17 млрд.
Банки, особенно крупные, в целом достаточно неплохо реализовали все меры защиты против мошенников, считает Кузнецов. В том числе благодаря ЦБ введены дополнительные ограничения, напомнил он: самозапрет на кредиты, период охлаждения 48 часов после выдачи ссуды и проч. Также с этого года Центробанк расширил перечень мошеннических операций, добавил он.
В прошлом году начали действовать сразу несколько комплексов мер по борьбе со злоумышленниками, на этом фоне ЦБ фиксировал устойчивое снижение жалоб на мошенничество, но параллельно росло количество обращений из-за необоснованных блокировок счетов, призналась в ноябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, «борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку». Клиентам не всегда объясняли причину блокировки средств или доступа к счету, отмечала Набиуллина. Но первые признаки улучшения ситуации появились, и в будущем проблема мошенничества может быть решена, добавляла она.
Эффективность систем защиты финансовых организаций сегодня составляет практически 99,9%, говорил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров 28 января на «Инфофоруме-2026». За 9 месяцев 2025 г. банки предотвратили порядка 111 млн мошеннических операций, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., и сохранили почти 11,5 трлн руб., приводил он статистику. При этом за январь-сентябрь потери составили 21,4 млрд руб., а количество удавшихся попыток хищения превысило 1 млн, указал Уваров.
Но злоумышленники мгновенно уходят в новые схемы – применяют дипфейки, придумывают схемы с драгоценными металлами, монетами, слитками, покупкой квартиры, автотранспорта и проч., сказал Кузнецов. И, к сожалению, здесь «мы опоздали», констатировал он.
Мошенники все чаще пытаются убедить граждан снять деньги в банкомате и передать им наличные, чтобы обойти меры защиты для переводов, сетовал Уваров на «Инфофоруме». Для противодействия данной схеме с участием ЦБ были разработаны новые меры, которые вступили в силу с 1 сентября 2025 г., указал он. Банки, которые оформили клиенту платежную карту, перед выдачей наличных через банкомат проверяют наличие признаков потенциального мошенничества, напомнил Уваров. И если операция соответствует хотя бы одному из них, то банк на 48 часов вводит временный лимит в 50 000 руб. в сутки на выдачу наличных в банкомате и немедленно сообщает об этом клиенту, указал он. Снять более крупную сумму в этот период можно только лично в отделении банка, добавил Уваров.