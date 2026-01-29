Сбербанк зафиксировал снижение объемов хищения средств у граждан

Количество телефонных звонков не уменьшилось, но граждане научились чаще класть трубку и не реагировать, отметил Кузнецов. Также, несмотря на введенное ограничение – 20 сим-карт на человека –, появилась целая индустрия серых сим-карт, где нет никаких мер контроля. То есть формально все отчитались, что ограничили количество, но в реальности на черном рынке их число не уменьшилось, указал Кузнецов. Проблема кроется в том, как оформляются эти дополнительные, сверх ограничения карты, пояснил зампред правления «Сбера»: развилась целая индустрия паспортов умерших, потому что нет единой базы данных. Человек может прийти в салон связи с фотографией какого-то паспорта на телефоне и получить свои 20 новых сим-карт, привел он пример. Также сохраняется проблема с виртуальными АТС (автоматические телефонные станции – устройство, набор устройств или программное обеспечение, предназначенное для соединения и поддержания телефонной связи между абонентами без участия оператора) – это одна из тех задач, которую не смогли решить, добавил Кузнецов.