Банки недооценивают риски вложений в нефинансовые «дочки»

Регулятор в очередной раз подчеркнул, что стремится настроить регулирование так, чтобы банки не инвестировали средства вкладчиков в нефинансовый бизнес – если же они это делают, нагрузка на капитал должна быть выше. Деконсолидировать нефинансовые компании целесообразно сейчас, пока таких случаев немного, обращает внимание ЦБ. Например, в секторе встречаются примеры, когда без очевидных экономических причин при консолидации капитал группы увеличивается, а ее нормативы улучшаются (в частности, при вхождении в состав группы убыточных компаний «новой экономики»). Это связано с тем, что фактические убытки таких компаний частично не учитываются, поскольку в будущем группа рассчитывает получить прибыль от их бизнеса. Но это ненадежный источник капитала для банка, считает ЦБ.