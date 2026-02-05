ЦБ пошел на уступки МФО из-за обязательного требования применять биометрию

С 1 марта 2026 г. все МФК при выдаче онлайн-займов должны будут идентифицировать заемщиков по биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС), а для МКК такая обязанность появится только с 1 марта 2027 г. Участники рынка опасаются, что пока в ЕБС слишком мало биометрических данных, что скажется на выдачах. В итоге такие крупные МФК, как «Займер» (в конце января зарегистрировался в ЕГРЮЛ как МКК, но в реестре ЦБ все еще значится как МФК), «Саммит» и финансовой онлайн-платформы Webbankir, решили перенаправлять часть обратившихся к ним за онлайн-займами клиентов в дочерние МКК, писали «Ведомости».