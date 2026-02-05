ЦБ пошел на уступки МФО из-за обязательного требования применять биометрию

ЦБ пошел на уступки МФО из-за обязательного требования применять биометриюОни смогут учитывать в капитале приобретенные у связанных МКК займы
Банк России разрешит микрофинансовым компаниям (МФК) при расчете собственного капитала учитывать в активах займы, приобретенные у связанных микрокредитных компаний (МКК). Такие правки ЦБ предлагает внести в два своих соответствующих указания. Послабления необходимы, чтобы МФК могли адаптироваться к обязательному использованию биометрии для идентификации клиентов при выдаче онлайн-займов, говорится в пояснительной записке ЦБ. Сейчас МФК не могут учитывать приобретенные права требования в собственном капитале.
Оба указания регламентируют методику расчета собственных средств МФК, но применяются в разные сроки: первое актуально до 30 сентября 2026 г. включительно, второе вступает в силу на следующий день, 1 октября, пояснил «Ведомостям» представитель ЦБ. Мера поддержки распространится на займы, выданные в период с 1 марта 2026 г. по 28 февраля 2027 г., и этот период захватывает действие обоих нормативных актов, указал он. Поэтому для обеспечения непрерывности и согласованности регулирования необходимо внести соответствующие изменения в оба документа, отметил представитель регулятора.
Послабление инициировала СРО «Мир», говорит ее представитель. Поправки Банка России связаны с внедрением обязательной биометрии при выдаче займов онлайн, из-за которой многие МФК сейчас переводят выдачи и активы в дочерние МКК, говорит финансовый директор компании Webbankir Михаил Акопов. Из-за такого перевода у МФК появляется риск нарушения нормативных требований ЦБ, особенно это актуально для компаний, у которых нормативы были и так близки к регуляторному минимуму, поясняет он.
С 1 марта 2026 г. все МФК при выдаче онлайн-займов должны будут идентифицировать заемщиков по биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС), а для МКК такая обязанность появится только с 1 марта 2027 г. Участники рынка опасаются, что пока в ЕБС слишком мало биометрических данных, что скажется на выдачах. В итоге такие крупные МФК, как «Займер» (в конце января зарегистрировался в ЕГРЮЛ как МКК, но в реестре ЦБ все еще значится как МФК), «Саммит» и финансовой онлайн-платформы Webbankir, решили перенаправлять часть обратившихся к ним за онлайн-займами клиентов в дочерние МКК, писали «Ведомости».
Микрофинансовый раздел
Принятое ЦБ решение можно рассматривать как техническую меру поддержки устойчивости в период временного регуляторного дисбаланса, говорит финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин. Поправки в указания позволят МФК покупать портфели выданных займов у собственных «дочек» и поддержать нормативы на требуемом уровне, отмечает Акопов. На практике это означает, что МФК может приобретать уже сформированные портфели МКК внутри группы, обслуживать их и получать доход от работы с действующим портфелем, добавляет Ромашкин. В итоге МФК смогут учитывать приобретенные права требования не по цене покупки, а по объему требований, говорит он. Такой механизм не создает дополнительной доходности для рынка, а скорее позволяет сгладить переходный период регулирования, рассуждает Ромашкин.
Также это позволяет оптимизировать структуру баланса, улучшить финансовые показатели и увеличить ликвидность без необходимости привлекать дополнительные внешние ресурсы, рассуждает директор юридического департамента МФК «Джой мани» Ирина Селезнева. В итоге компании сохраняют стабильность и конкурентоспособность на рынке микрофинансирования, эффективно управляя рисками и укрепляя свои позиции среди участников отрасли, отмечает она.
В то же время для МКК эффект от продажи портфеля, напротив, может быть негативным, указывает Ромашкин: сделки, как правило, проходят с дисконтом к балансовой стоимости, что приводит к формированию убытка и снижению капитала. Для новых или активно растущих МКК это может ограничивать дальнейшее масштабирование бизнеса, поэтому механизм скорее является инструментом балансировки на уровне МФК, а не универсальным решением для группы, рассуждает он.