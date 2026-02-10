Газета
Главная / Финансы /

Эксперты Kept ждут кратного роста сделок с проблемными активами

Ежегодно их объем в среднесрочной перспективе может составлять 1,5–2 трлн рублей
Екатерина Литова
Ведомости
Ведомости

До четверти проблемного корпоративного портфеля банков (2,5–3 трлн руб.) может ежегодно участвовать в сделках, говорится в новом исследовании Kept, которое есть у «Ведомостей». А с учетом реализуемого в сделках дисконта 25–50% их объем на горизонте от года до трех лет может вырасти до 1,5–2 трлн руб. в год – при сочетании сохраняющейся сложной макроэкономической ситуации и активного развития механизмов инвестиций в проблемные активы, прогнозируют в компании.

Сделка может означать продажу с дисконтом другим кредиторам, реструктуризацию, конвертацию в капитал и т. д., поясняет руководитель группы реструктуризации долга департамента инвестиций и рынков капитала Kept Дмитрий Букреев.

