Эксперты Kept ждут кратного роста сделок с проблемными активами

До четверти проблемного корпоративного портфеля банков (2,5–3 трлн руб.) может ежегодно участвовать в сделках, говорится в новом исследовании Kept, которое есть у «Ведомостей». А с учетом реализуемого в сделках дисконта 25–50% их объем на горизонте от года до трех лет может вырасти до 1,5–2 трлн руб. в год – при сочетании сохраняющейся сложной макроэкономической ситуации и активного развития механизмов инвестиций в проблемные активы, прогнозируют в компании.