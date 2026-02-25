Банковские системы проверили на прочность

Банковские системы проверили на прочностьРоссийские банки протестировали отечественные автоматизированные системы
Семь из восьми российских производителей автоматизированных банковских систем (АБС) смогли выполнить все требования ЦБ по безопасности, а значит могут быть внедрены в инфраструктуру банков. Об этом на одной из сессий Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Андрей Выборнов. Тестирование проходило с июля по декабрь 2025 г.
АБС – это основное программно-техническое обеспечение банка, «сердце» IT-инфраструктуры, которое автоматизирует все финансовые и операционные процессы от обслуживания клиентов до подготовки отчетов и работы с регуляторами. Например, обрабатывает платежи, ведет бухгалтерский учет, управляет счетами, депозитами, кредитами, формирует отчетность для ЦБ, обеспечивает безопасность данных и проч.
В соответствии с постановлением правительства, АБС отнесены к типовым для финансовой отрасли объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Определенные в соответствии с данными требованиями значимые объекты КИИ (ЗО КИИ) должны перейти на использование исключительно отечественного ПО не позднее 01 января 2028 г., отечественных ПАКов – до 1 января 2030 г.
Подавляющее большинство российских банков всегда использовали на отечественных АБС, говорит MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Одними из крупнейших разработчиков АБС являются компании ЦФТ, «Диасофт» и R-Style Softlab. По данным разработчика ИБ-решений «Информзащиты», в 2022 г. продукты ЦФТ («Центр Финансовых Технологий») использовали около 30% банков, «Диасофта» — около 20%, R-Style Softlab — около 10%. В первом полугодии 2024 г. на продукты ЦФТ приходилось уже 50% российского рынка, продукты «Диасофта» использовали около 25% кредитных организаций, R-Style Softlab — около 15%. Более актуальной аналитики нет. По прогнозу Strategy Partners, к 2028 г. рынок софта для автоматизации финансового сектора должен составить около 10 млрд руб.
По словам первого вице-президента Газпромбанка Дмитрия Назипова, тестирование позволило проверить совместимость отечественного софта с отечественным железом. Назипов отметил, что «до последнего шурупа соблюдали принцип полной импортозамещенности полигонов». ЦБ и Газпромбанк выступили инициаторами проведения тестирования АБС, уточнил он.
В тестировании АБС принимали участие 9 банков – ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, банк Дом.РФ, «Почта банк», банк «Санкт-Петербург», МТС-банк, а также небанковская кредитная организация «Мобильная карта» (через нее проходят ставки на спорт). «Ведомости» направили запрос в указанные организации.
В ходе тестирования было проверено восемь решений, в каждом из которых был разный вендор и оператор: «АРТ-Финтех» и Yadro, «Инверсия» и Fplus, «Диасофт» и Yadro, «ФлексСофт» и «СберТех», «Эр-Стайл» и Yadro, два решения ЦФТ, операторами которых выступили Yadro и «Скала-Р», а также Т1, которые являлись оператором собственного решения.
В ходе тестирования АБС проверялись на соответствие функциональным критериям, в частности, на корректность работы при переводах денежных средств и при осуществлении операций с кредитами и депозитами. Также проводились нагрузочные тесты под требования крупных, средних и малых банков, продолжил Назипов.
Все участники в полном объеме прошли тестирование по основному функицоналу и выполнили обязательные критерии, кроме «ФлексСофта», который сделал это лишь частично, следует из презентации ЦБ. Дополнительный функционал был выполнен всем участниками полигонов лишь частично.
Операционный директор АО «ФлексСофт» Алексей Горожанкин уточнил, что в тестировании основной акцент был на функционале, относящемся к ЗО КИИ, а именно на модуле расчетов, обеспечивающем проведение клиентских платежей через систему Банка России. «Остальной функционал, присутствующий в нашей системе, мы не включили в свою программу испытаний», — добавил он. По его словам, в финальный перечень обязательных требований вошли функции, не имеющие прямого отношения к обеспечению проведения платежей через систему ЦБ.
Результаты тестирования означают, что на российском рынке представлено значительное количество прикладных решений в области АБС, которые могут быть надежной основой для импортозамещения банками практически любого масштаба, подчеркнул он. В то же время четкого определения функциональности, которая должна входить в состав АБС, не существует, отметил представитель ВТБ. Различные производители по разному подходят к функциональному наполнению своих продуктов, объясняет он: кто-то включает максимальный объем в состав АБС, кто-то выделяет специфические функции в отдельные продукты.
Российские разработчики АБС уже давно предлагают решения, которые работают на отечественных системах упарвления базами данных и могут быть развернуты на российских серверах, говорит председатель совета Координационного совета негосударственной сферы безопасности Игорь Бедеров. Однако российские АБС пока не всегда выдерживают экстремальные нагрузки, остаются достаточно дорогими и нормативно не допускают внедрение облачных решений, сетует он. Проблема результатов этих тестов заключается в их объективности: исходя из отчетов тестирования, все банки тестировали разный дополнительный функционал, отмечает Войлуков. Так, «СберТех» больше половины всего функционала не тестировал, в том числе и основной, отмечает он: «Например обычное открытие счетов не тестировалось, но при этом тестировались операции с этими счетами».
«Ведомости» направили запрос в Yadro, T1 и Fplus. Представитель «Сбера» отказался от комментариев.