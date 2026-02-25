Банковские системы проверили на прочность

Российские разработчики АБС уже давно предлагают решения, которые работают на отечественных системах упарвления базами данных и могут быть развернуты на российских серверах, говорит председатель совета Координационного совета негосударственной сферы безопасности Игорь Бедеров. Однако российские АБС пока не всегда выдерживают экстремальные нагрузки, остаются достаточно дорогими и нормативно не допускают внедрение облачных решений, сетует он. Проблема результатов этих тестов заключается в их объективности: исходя из отчетов тестирования, все банки тестировали разный дополнительный функционал, отмечает Войлуков. Так, «СберТех» больше половины всего функционала не тестировал, в том числе и основной, отмечает он: «Например обычное открытие счетов не тестировалось, но при этом тестировались операции с этими счетами».