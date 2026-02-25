Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке

В январе 2026 г. крупнейшие банки выдали 82 400 ипотечных кредитов на общую сумму 417,9 млрд руб., оценили специалисты аналитической компании Frank RG. Это меньше показателя декабря 2025 г. на 49% по количеству и на 48% по объему. Но в годовой динамике сегмент вырос на 216% и на 246% соответственно. Сокращение выдач в начале года по отношению к предыдущему месяцу обусловлено сезонностью – январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, поясняет старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Существенный рост в годовом выражении она связывает с повышенным спросом на кредиты в преддверии изменения условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 г.