Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотекеДругие крупные банки пересматривали ставки еще до снижения ключевой
В Сбербанке с 26 февраля снизятся ставки по рыночной ипотеке – на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1–30%, а также на дополнительные 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+» (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы). Об этом говорится в релизе банка.
Теперь минимальные ставки на ипотеку, оформленную через сервис Сбербанка «Домклик» составят:
от 15,7% на покупку квартиры в новостройке;
от 16,5% на покупку квартиры на вторичном рынке;
от 17,6% по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).
Также Сбербанк снижает минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» до 20% с 25%.
ВТБ не будет торопиться со снижением ставок по ипотеке, сказал 25 февраля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на звонке по итогам раскрытия МСФО. По его словам, такая тактика не вписывается в «кредитный маневр» банка – сокращать розничный портфель, а за счет высвобождаемого капитала наращивать корпоративный. «Если в пассивах мы можем быть маркетмейкером по снижению ставок, то по активам – нет», – отметил Пьянов.
Последний раз ВТБ снижал ставку по рыночной ипотеке в январе – на 3,3 п. п. С тех пор минимальные ставки с учетом дисконтов начинаются от 19,3% годовых на покупку жилья и от 19,6% на рефинансирование. В феврале банк также снизил минимальный первоначальный взнос с 30,1% до 20,1%. Новые параметры первоначального взноса доступны для всех заемщиков с подтвержденным доходом и действуют для покупки широкого спектра недвижимости: квартир, апартаментов, таунхаусов, готовых домов, земельных участков, машино-мест и кладовых помещений. Для клиентов без подтвержденного дохода первый взнос остался на уровне 40,1%.
ПСБ также последний раз снижал ставки по рыночной ипотеке и рефинансированию в январе – на 0,8 п. п. Минимальная ставка по ипотеке на покупку первичного жилья в банке составляет 18,69% годовых, вторичного жилья – 18,99%, по программе рефинансирования – 18,89%, по рефинансированию военной ипотеки – 19,2%.
Средневзвешенные ставки в топ-20 ипотечных банков по состоянию на 20 февраля составили 20,46% по ипотеке на новостройки и вторичное жилье, 19,17% – по рефинансированию, следует из данных Дом.РФ.
В январе 2026 г. крупнейшие банки выдали 82 400 ипотечных кредитов на общую сумму 417,9 млрд руб., оценили специалисты аналитической компании Frank RG. Это меньше показателя декабря 2025 г. на 49% по количеству и на 48% по объему. Но в годовой динамике сегмент вырос на 216% и на 246% соответственно. Сокращение выдач в начале года по отношению к предыдущему месяцу обусловлено сезонностью – январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, поясняет старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Существенный рост в годовом выражении она связывает с повышенным спросом на кредиты в преддверии изменения условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 г.
В структуре выданных ипотечных кредитов в количественном выражении произошел ряд изменений, указали аналитики Frank RG. Доля новостроек увеличилась относительно декабря прошлого года на 2 п. п. до 54% (без изменений к январю 2025 г.), а доля готовых квартир снизилась на 1 п. п. до 35% (+1 п. п. г/г). Доля загородной недвижимости также сократилась за январь на 2 п. п. и составила 9%: готовые дома – 6% (-2 п. п. к декабрю 2025 г.; +1 п. п. г/г), ИЖС – 3% (без изменений; +1 п. п. г/г).
В то же время банки выдали за январь 57 700 ипотечных кредитов по госпрограммам, что на 48% ниже декабря 2025 г. и на 260% выше января 2025 г. При этом объем выдач таких ссуд составил 339,9 млрд руб., сократившись к предыдущему месяцу на 48%, но в годовой динамике Frank RG зафиксировал рост на 240%. В общем количестве выданных ипотечных кредитов доля госпрограмм составила 70% (+9 п. п. к январю 2025 г.). В общем объеме выдач доля сохранилась на уровне 81% (-2 п. п. г/г).
По оценке Frank RG, по состоянию на 1 февраля 2026 г. объем ипотечного портфеля увеличился на 1% по отношению к предыдущему месяцу и составил 24 трлн руб. (+10% г/г). В структуре ипотечного портфеля доля программ с государственной поддержкой увеличилась на 1 п. п. до 57% (+8 п. п. г/г), в том числе доля семейной ипотеки увеличилась на 1 п. п. и составила 33% (+11 п. п. г/г).