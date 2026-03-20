ЕРАИ объяснил причины переноса законопроекта о запрете ставок для должников

ЕРАИ объяснил причины переноса законопроекта о запрете ставок для должниковВ нынешней редакции он несет больше рисков, чем пользы
Законопроект о запрете ставок в букмекерских конторах недееспособным гражданам и должникам в текущей редакции содержит ряд серьезных недоработок, которые при поспешном принятии приведут к результату, прямо противоположному заявленной цели по защите граждан, сказал «Ведомостям» генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев. Поэтому ЕРАИ поддерживает предложение Минфина перенести рассмотрение документа на осень, добавил он: «Инициатива требует детальной проработки, и торопиться с ее принятием не стоит».
Министр финансов Антон Силуанов в начале марта направил письмо в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко с просьбой перенести на осень 2026 г. рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах несовершеннолетним, недееспособным гражданам и лицам – участникам исполнительных производств, сообщил на этой неделе «Коммерсантъ». Это необходимо из-за жалоб участников рынка на потери для бизнеса и необходимость технической доработки систем Соцфонда и ФССП, через которые букмекеры должны будут проверять своих клиентов.