ЕРАИ объяснил причины переноса законопроекта о запрете ставок для должников

Министр финансов Антон Силуанов в начале марта направил письмо в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко с просьбой перенести на осень 2026 г. рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах несовершеннолетним, недееспособным гражданам и лицам – участникам исполнительных производств, сообщил на этой неделе «Коммерсантъ». Это необходимо из-за жалоб участников рынка на потери для бизнеса и необходимость технической доработки систем Соцфонда и ФССП, через которые букмекеры должны будут проверять своих клиентов.