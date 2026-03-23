Почему вклады остаются привлекательными для граждан

Средняя доходность по депозитам на три месяца в 20 крупнейших банках по объему средств населения на 20 марта составила 14,03%, следует из данных индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги». Средняя ставка по вкладам на шесть месяцев была 13,68%, на год – 12,56%, на полтора года – 11,37%, на два года – 11,23%, на три года – 10,80%.