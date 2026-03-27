ЦБ предлагает не наказывать МФО за неподключение к единой биометрической системе

ЦБ предлагает не наказывать МФО за неподключение к единой биометрической системеПока решение находится на согласовании внутри регулятора
Департамент небанковского кредитования Банк России предлагает пока не наказывать микрофинансовые компании (МФК), которые не смогли к 1 марта 2026 г. подключиться к Единой биометрической системе (ЕБС) и пока не выдают онлайн-займы по биометрии. Об этом рассказал директор департамента Илья Кочетков во время выступления на «Форуме МФО». Это предложение пока только обсуждается внутри Банка России, точных сроков нет, отметил он.
С 1 марта 2026 г. все МФК при выдаче онлайн-займов должны идентифицировать заемщиков по биометрии из ЕБС, а для МКК (микрокредитных компаний) такая обязанность появится с 1 марта 2027 г. Участники рынка опасаются, что пока в ЕБС слишком мало биометрических данных, что скажется на выдачах. В итоге такие крупные МФК, как «Саммит» и финансовая онлайн-платформа Webbankir, решили перенаправлять часть обратившихся к ним за онлайн-займами клиентов в дочерние МКК, писали «Ведомости». Кроме того, некоторые МФК сменили свой статус на МКК, например, «Займер».
ЦБ сейчас очень плотно рассматривает вопрос о том, чтобы в течение какого-то определенного периода времени не применять к МФК меры за нарушение требований по выдаче онлайн-займов с применением биометрии, сказал Кочетков. Такое решение уже существует на бумаге, и департамент небанковского кредитования получил согласия большого количества структурных подразделений ЦБ, которые к этому вопросу имеют отношение, отметил он. Поэтому Кочетков надеется, что в скором времени удастся обсудить это с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и получить ее одобрение. Вместе с тем это не значит, что рынку не нужно готовится к выполнению требований по применению биометрии, подчеркнул он: «ЕБС у нас точно совершенно будет».
Департамент занимает позицию, что сейчас МФК объективно практически невозможно выполнить требования по биометрии, сказал Кочетков в кулуарах форума после выступления. Поэтому никакие меры воздействия на МФК не должны применяться при условии, что компании предприняли достаточно усилий, чтобы выполнить установленные требования, но не смогли этого сделать, указал он. К тому же, лично сам Кочетков считает, что ЕБС технически не готова к работе с МФО и база не наполнена достаточным количеством данных клиентов.
По последним сведениям ЦБ, около 20 компаний с совокупным портфелем займов на сумму около 180 млрд руб. сохранили свой статус МФК и не планируют его менять, сказал Кочетков. Это чуть ли не 5 млн граждан, то есть это действительно крупные микрофинансовые компании, поэтому «просто бросить» их нельзя, подчеркнул он.
Также в начале февраля ЦБ разработал два указания, которые регламентируют методику расчета собственных средств МФК, но применяются в разные сроки: первое актуально до 30 сентября 2026 г. включительно, второе вступает в силу на следующий день, 1 октября, пояснил «Ведомостям» представитель ЦБ. Согласно документам, МФК при расчете собственного капитала смогут учитывать в активах займы, приобретенные у связанных МКК. Внутри ЦБ эти нормативные акты приняты, сказал Кочетков, поэтому он надеется, что в ближайшее время они выйдут и начнут действовать.