ЦБ предлагает не наказывать МФО за неподключение к единой биометрической системе

ЦБ сейчас очень плотно рассматривает вопрос о том, чтобы в течение какого-то определенного периода времени не применять к МФК меры за нарушение требований по выдаче онлайн-займов с применением биометрии, сказал Кочетков. Такое решение уже существует на бумаге, и департамент небанковского кредитования получил согласия большого количества структурных подразделений ЦБ, которые к этому вопросу имеют отношение, отметил он. Поэтому Кочетков надеется, что в скором времени удастся обсудить это с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и получить ее одобрение. Вместе с тем это не значит, что рынку не нужно готовится к выполнению требований по применению биометрии, подчеркнул он: «ЕБС у нас точно совершенно будет».