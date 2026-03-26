ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи

Банк России счел «интересной» идею депутатов провести в отдельных субъектах эксперимент сверки заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), чтобы выявить среди них малообеспеченных и предложить им государственную соцподдержку вместо кредитной кабалы. Об этом говорится в письменных ответах ЦБ на вопросы партии «Единая Россия», которые были направлены во фракцию и комитет по финрынку в связи с предстоящим отчетом ЦБ в Госдуме. Подлинность письма подтвердил собеседник в нижней палате. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также подтвердил подлинность переписки, отметив, что это стандартная процедура перед отчетом ЦБ.