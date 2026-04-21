Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Финансы

«Русал» реализовал арбитражную угрозу Германии

Год назад компания обвинила Берлин в экспроприации денежных средств
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Алюминиевый гигант «Русал» реализовал арбитражную угрозу Германии и инициировал разбирательство с ней из-за якобы экспроприированных денежных средств. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процесса. Речь идет о многомиллионном споре между «дочкой» «Русала» RTI и бывшим европейским дочерним банком ВТБ OWH SE, переданным немецкими властями под внешнее управление.

Также о возбуждении арбитражного дела сообщило министерство экономики и энергетики Германии в ответ на запрос депутата местного парламента Йорга Сезанна, пишет издание по арбитражу IAReporter. Законодатель в апреле попросил федеральное правительство раскрыть данные о количестве третейских споров, инициированных против Германии в 2024–2026 гг., а также конкретно о том, выполнил ли «Русал» свою угрозу возбудить разбирательство с Берлином. «Русал» сделал это в 2026 г., сообщил представитель ведомства в письме Сезанну от 16 апреля.

Представитель «Русала» отказался от комментариев.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её