«Русал» реализовал арбитражную угрозу Германии

Также о возбуждении арбитражного дела сообщило министерство экономики и энергетики Германии в ответ на запрос депутата местного парламента Йорга Сезанна, пишет издание по арбитражу IAReporter. Законодатель в апреле попросил федеральное правительство раскрыть данные о количестве третейских споров, инициированных против Германии в 2024–2026 гг., а также конкретно о том, выполнил ли «Русал» свою угрозу возбудить разбирательство с Берлином. «Русал» сделал это в 2026 г., сообщил представитель ведомства в письме Сезанну от 16 апреля.