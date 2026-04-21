«Русал» реализовал арбитражную угрозу ГерманииГод назад компания обвинила Берлин в экспроприации денежных средств
Алюминиевый гигант «Русал» реализовал арбитражную угрозу Германии и инициировал разбирательство с ней из-за якобы экспроприированных денежных средств. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процесса. Речь идет о многомиллионном споре между «дочкой» «Русала» RTI и бывшим европейским дочерним банком ВТБ OWH SE, переданным немецкими властями под внешнее управление.
Также о возбуждении арбитражного дела сообщило министерство экономики и энергетики Германии в ответ на запрос депутата местного парламента Йорга Сезанна, пишет издание по арбитражу IAReporter. Законодатель в апреле попросил федеральное правительство раскрыть данные о количестве третейских споров, инициированных против Германии в 2024–2026 гг., а также конкретно о том, выполнил ли «Русал» свою угрозу возбудить разбирательство с Берлином. «Русал» сделал это в 2026 г., сообщил представитель ведомства в письме Сезанну от 16 апреля.
Представитель «Русала» отказался от комментариев.