Итальянская UniCredit продаст часть «Юникредит банка» инвестору из ОАЭ

Итальянская UniCredit продаст часть «Юникредит банка» инвестору из ОАЭГруппа оставит международные расчеты
Итальянская группа UniCredit может разделить и продать «Юникредит банк» уже в начале следующего года «хорошо зарекомендовавшему себя частному инвестору из ОАЭ, который имеет давние связи с местным институциональным и деловым сообществом». Об этом говорится в сообщении о подписании меморандума о намерении продать российский актив.
Для выхода с российского рынка иностранному банку необходимо получить специальное разрешение от президента России и заинтересованных ведомств на сделки с акциями российских кредитных организаций. Пока Владимир Путин не выносил никаких решений о продаже итальянским банком UniCredit российской «дочки», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 7 мая. «Когда поступит соответствующее обращение, оно будет рассмотрено», – указал он.