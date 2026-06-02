Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,351+3,39%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,55-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Как ЦБ хочет ограничить вложения банков в секьюритизированные облигации

Рынок надеется на гибкое регулирование, иначе банки будут вынуждены увеличить требования к доходностям таких бумаг
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Скачать оригинал

Скачать webp

У банков, которые покупают обеспеченные потребкредитами облигации, вырастет нагрузка на капитал. ЦБ выделит отдельный сегмент требований, к которым сможет устанавливать макропруденциальные надбавки, – вложения банков в секьюритизированные облигации, обеспеченные денежными потоками от потребительских кредитов, говорится в новом обзоре финансовой стабильности.

Сейчас банки используют регуляторный арбитраж, когда приобретают подобные облигации, пишет ЦБ: покупка секьюритизированных бумаг может означать взаимный обмен портфелями потребительских кредитов для оптимизации нагрузки на капитал. Выпуск секьюритизированных облигаций позволяет банку освободить часть накопленного буфера – ему не надо больше соблюдать надбавки по той части портфеля, которую он упаковал в бумаги в качестве обеспечения: выделенный пул кредитов передается специализированной компании (SPV), а она затем выпускает облигации для инвесторов. В свою очередь, банк, который приобретает такие облигации уже на свой баланс, не обязан формировать надбавки на капитал. В этом случае кредиты остаются в контуре банковской системы, но снижается их покрытие капиталом из-за роспуска макропруденциальных надбавок, пишет ЦБ. Поэтому он намерен пресечь такие практики и вносит регуляторные изменения.

Линия Paywall
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте