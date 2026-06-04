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На рынок каско давит резкий рост выплат

Также все больше продаж приходится на короткие продукты
Михаил Спиридонов
Максим Стулов
Максим Стулов / Ведомости

За 2025 г. страховщики заключили договоров каско на 10,68 млн шт., собрали премий на 338,83 млрд руб., а средняя стоимость полиса достигла 31 720 руб. – за год показатели выросли на 1%, 4,85% и 3,76% соответственно, следует из годового отчета Национальной страховой информационной системы (НСИС), с которым ознакомились «Ведомости». Но в то же время сумма страховых выплат по каско показала опережающий рост – на треть (+32%) и достигла 218,91 млрд руб. против 165,36 млрд в 2024 г.

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