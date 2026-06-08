Выдачи микрозаймов сократились в I квартале

Объем выданных займов микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам I квартала 2026 г. снизился на 6% относительно IV квартала 2025 г. и составил 357 млрд руб., показали данные СРО «Мир». Первые кварталы каждого года традиционно по выдачам слабее остальных: в прошлом году за январь – март сокращение выдач было 4% до 328 млрд руб., а за год до этого снижение составило 13,6% до 202 млрд руб.