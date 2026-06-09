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Главная / Финансы /

«Озон банк» запустил переводы через СБП без интернета

Сама идея хорошая, но есть ряд вопросов к безопасности, отмечают эксперты
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Озон банк» с 9 июня запустил для клиентов возможность делать переводы по СБП через приложение, когда отсутствует интернет, но есть мобильная связь. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Перевести можно до 10 000 руб. за один раз клиенту любого российского банка, количество переводов не ограничено, уточнил он. Пока функция запустится в тестовом режиме и будет доступна пользователям, прошедшим полную идентификацию, объяснил представитель банка. Но в ближайшее время возможность появится у всех клиентов.

При использовании приложения банка без интернета, но с мобильной связью пользователь будет видеть баланс своего основного счета, который был доступен на момент последнего посещения приложения с интернетом, а также опцию «перевести по СБП», говорит представитель «Озон банка». Чтобы совершить перевод, человеку надо оформить его привычным способом в приложении банка, а затем подтвердить отправкой sms на специальный выделенный номер телефона. При этом банк сам автоматически формирует текст sms, а клиент только подтверждает отправку сообщения. Номер телефона, с которого отправляется sms, должен быть привязан к аккаунту в банке, напомнил представитель «Озон банка». Комиссию за такой перевод банк не взимает, добавил он. Но дополнительно можно запросить sms о статусе проведенного платежа – стоимость такой услуги фиксированная и составит 10 руб., которые списываются напрямую с банковского счета.

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