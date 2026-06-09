«Озон банк» запустил переводы через СБП без интернета

При использовании приложения банка без интернета, но с мобильной связью пользователь будет видеть баланс своего основного счета, который был доступен на момент последнего посещения приложения с интернетом, а также опцию «перевести по СБП», говорит представитель «Озон банка». Чтобы совершить перевод, человеку надо оформить его привычным способом в приложении банка, а затем подтвердить отправкой sms на специальный выделенный номер телефона. При этом банк сам автоматически формирует текст sms, а клиент только подтверждает отправку сообщения. Номер телефона, с которого отправляется sms, должен быть привязан к аккаунту в банке, напомнил представитель «Озон банка». Комиссию за такой перевод банк не взимает, добавил он. Но дополнительно можно запросить sms о статусе проведенного платежа – стоимость такой услуги фиксированная и составит 10 руб., которые списываются напрямую с банковского счета.